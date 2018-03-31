Возникший в 2015 году сайт "Путинизм как он есть" был задуман как энциклопедия путинского режима. Здесь публикуются статьи о темных сторонах биографии президента, о его колоссальном бизнесе, о сказочно разбогатевших друзьях и "пехотинцах", о том, как Путин участвовал в жизни "бандитского Петербурга".

Имя автора этих увлекательных статей до сегодняшнего дня не было известно. Впервые создатель сайта "Путинизм" Артем Круглов решил рассказать о своих расследованиях.

– Артем, как возник проект “Путинизм”? Каковы его цели?

– Главной причиной стало желание разобраться, кто такой на самом деле Путин и режим, который он построил в РФ. К сожалению, реальная картина до сих пор до конца не известна, многое скрыто, намеренно запутано пропагандой. Хотя мистификация биографии диктатора – это, наверное, свойство любой диктатуры.

– Что такое путинизм? Это идеология, вроде ленинизма?

Диктатор Мобуту лет тридцать сидел в этой стране, воруя все, что плохо лежит, но внушая своим подданным, что это и есть “традиционные ценности банту”

– Это идеология диктатуры Третьего мира. Что-то типа мобутизма в Конго (он же Заир) в свое время. Если сравнить, очень похоже. Диктатор Мобуту лет тридцать сидел в этой стране, имея безграничную власть, воруя все, что плохо лежит, но без конца внушая своим подданным, что это и есть “традиционные ценности банту” (племена банту – коренное население Конго). Сравните с Путиным: та же личная власть без конца и края, безудержное обогащение его самого и его клана. И при этом постоянная болтовня, что это и есть “особый путь России”. Правда, у Мобуту не было ядерной кнопки и “Новичка”.

Некоторые считают, что путинизм – это фашизм в русском варианте, для кого-то путинизм – это неосовок, реванш КГБ за 1991 год. Для меня – это мобутизм, примитивно скроенная идеологическая обертка для вполне “африканской” клептократии на северной почве.

– Вы обращаете внимание, в первую очередь, на события 90-х годов, когда Путин и не помышлял о кресле президента. Скептик скажет: это было давно, время было такое, а сейчас Путин – совсем другой человек. Что вы ему ответите?

Красный флаг только спустили над Кремлем, а они там уже с цепи сорвались

– Что такое 90-е? Это время, когда у Путина впервые появилась власть. Он пришел в политику, стал вице-мэром Петербурга, в то время – криминальной столицы России. Власть – это испытание, человек раскрывается во многом, обнажается то, что раньше было скрыто, подавлено. И как он раскрылся, с какими людьми он вел дела? Например, афера “Сырье в обмен на продовольствие”, о которой много писала Марина Салье. Когда в 1992 вывезли за границу сырье из госзапасов, чтоб купить продукты для горожан. Сырье вывезли, а деньги украли.

Посмотрите на даты лицензий на вывоз сырья, который выдавал Путин и его комитет в мэрии – последняя неделя декабря 1991 года, первые 2 недели 1992 года. Красный флаг только спустили над Кремлем, а они там уже с цепи сорвались. И люди, которые участвовали в этой афере? Тимченко, например. Он тогда на Киришском НПЗ сидел, на экспортных операциях, 150 тысяч тонн нефтепродуктов ушло в рамках лицензии, выданной комитетом Путина. Кто теперь Тимченко? Разве Путин порвал с 1990-ми?

Или приватизация топливных активов в Петербурге в 1990-е. Это же гангстерский сериал был. С тамбовской ОПГ Петербурга в главной роли, и с участием Путина тоже. На Радио Свобода в свое время была целая серия публикаций про фирму “Совэкс”. В 1996 году ей отдали заправочный комплекс для самолетов в Пулково (распоряжением Путина). Эта же фирма участвовала и в создании Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) в 1995 году. Это канал вывоза нефтепродуктов через порт Петербурга. Это все лакомые куски, очень доходные места.

Путин отдал ценнейшие, самые выгодные активы ТЭК в городе бандитам

Кто контролировал “Совэкс”, ПНТ? Криминальные авторитеты, Трабер по кличке “Антиквар”, Сергей Васильев. И примкнувший к ним финансист Дмитрий Скигин, работавший с бандитами. Прибыль выводили в офшоры. Об этом рассказывал ваш собеседник Максим Фрейдзон – приятель Скигина и участник этих событий. Общаком и центром расчетов у бандитов был офшор “Горизонт Интернейшнл Трейдинг” в Лихтенштейне. Директор там был англичанин, Грэхем Смит, спец по офшорным делам, большой друг тамбовской братвы.

То есть Путин отдал ценнейшие, самые выгодные активы ТЭК в городе бандитам. На чем была выстроена еще и целая офшорная схема по выводу прибыли за рубеж. И как утверждает Фрейдзон, Путин там был в доле. В лихтенштейнском общаке была и его “трудовая копейка”.

Когда вышли эти интервью с Фрейдзоном, если помните, то упомянутые им люди – участники бандитской приватизации в Питере (или их наследники) встретили всё в штыки. Мол, это вымысел, не было такого. Но как быть с расследованием в Монако в 1999–2000 годах в отношении Трабера и Скигина по подозрению в отмывании денег? Обоим был в итоге закрыт въезд в это княжество навсегда. Детали этого расследования позднее обнародовал Роберт Эринджер, бывший глава разведки Монако. И они, в целом, совпадают с тем, что говорит Фрейдзон.

Власти Монако “пробили” все бандитские тамбовские офшоры у себя в стране и в Лихтенштейне. Кто, чего и как. С Лихтенштейном там был налажен обмен информацией, Эринджер занимался этим как раз.

И расследование показало, что ПНТ контролировала тамбовская ОПГ. Что прибыль они действительно уводили в Лихтенштейн, потом в Монако и отмывали в Европе. И “Горизонт Интернейшнл Трейдинг” там тоже есть, как неотъемлемая часть схемы. И Грэхем Смит тоже есть. Его Роберт Эринджер назвал “главным у Путина по Лихтенштейну”, ответственным за его долю. Всё как говорит Фрейдзон. Причем он и Эринджер никак не связаны друг с другом.

Фрагмент полицейского досье Монако на Скигина. Указано, что Скигин работает с Трабером, что Петербургский нефтяной терминал – это “русская мафия”, и офшор “Горизонт” – тоже.

И вот вопрос: а где теперь эти люди – Трабер, Васильев, с кем Путин “мутил” в морском порту и в Пулково? Они миллиардеры. И прекрасно себя чувствуют.

Трабер в международном розыске по делу русской мафии в Испании, но никто его выдавать не собирается. Живет в Питере. В 2006 году его люди и люди Путина на пару купили Выборгский судостроительный завод, наварили там неплохо потом на распиле заказов “Газпрома”. Алексей Миллер, который работал на Трабера в порту во второй половине 1990-х, – глава “Газпрома”.

Не похоже, что Путин порвал с 90-ми, со своими друзьями и подельниками по тем временам

Васильев тоже в шоколаде, дворец построил в Вырице, копию Екатерининского дворца в Царском селе. Построил в 2000-х годах, заметьте. Нефтяной терминал под ним, откуда и дворцы. “Новая газета” писала в свое время, что Сечин у него теперь в доле через анонимные офшоры, чуть ли не 30% у него. Но, даже если так, Сечин тоже из бандитского Петербурга. Все свои.

Что-то не похоже, что Путин порвал с 90-ми, со своими друзьями и подельниками по тем временам. Я бы сказал, наоборот, девяностые никуда не делись, они вышли на новый уровень.

– А как возник контакт чиновника мэрии и гангстеров “бандитского Петербурга”?

– Ну, если начальником безопасности у Трабера был, например, чекист Корытов, сослуживец Путина по ленинградскому КГБ. Что еще надо для “контакта”?

Путин ждал в подсобке, пока его примут, вместе с охранниками и другой обслугой

Был в течение ряда лет в интернете такой видеоблоггер, делал ролики на Ютубе под псевдонимом Сергей Гесс (настоящая фамилия у него другая). Это охранник Трабера в 1988–91 годах. Очень занятный парень. Трабера он называет “величайшим человеком”, который делал в бандитском Петербурге “величайшие дела”. И он там вспоминает, как Путин приходил к Траберу году в 1991-м “за советом”. В его антикварный магазин на Петра Лаврова (ныне Фурштатской), где была штаб-квартира Трабера в то время.

Путин пришел, а “шеф” был занят и не принимал. И Путин ждал в подсобке, пока его примут, вместе с охранниками и другой обслугой. Это начало 90-х. Что изменилось теперь? Расклад сил, кто к кому ходит. Но по сути все тоже.

Ну и, кроме того, конечно, менталитет, в случае Путина, я думаю. “Ленинградская улица меня научила”. Мочить в сортире, замучаетесь пыль глотать, шило в стену и на боковую. Тренер по дзюдо Лёня-Самбист опять же. Которого в недавнем фильме “Дождя” один из его знакомых (Петр Тарханов) описывает не иначе как урку на понтах. Этот тренер (Леонид Усвяцов) был уголовным авторитетом, он оказал большое влияние на юных Путина и Ротенберга.

– Ваш очерк про Лёню-Самбиста вызвал большой скандал на “Эхе Москвы” в 2015 году.

На его могиле выбито стихотворение его собственного сочинения: “Две палки в ливерный рубец”

– Да, Виктор Шендерович процитировал как-то “Путинизм” в прямом эфире “Эха Москвы”. Материал назывался “Соратники по борьбе”. Про то, что наставником Путина по дзюдо был рецидивист Лёня-Самбист. Колоритный персонаж, 20 лет в сумме по тяжким статьям, а в перерыве между двумя ходками он работал тренером в ДСО “Труд” в Ленинграде. Путин отзывался о нем с большим пиететом в своей автобиографии “От первого лица”.

В 1990-х этот тренер тоже был бандитом, и его убили в разборках в 1994 году. На его могиле выбито стихотворение его собственного сочинения: “Две палки в ливерный рубец”. Что это значит на блатной фене, объяснять не надо. Фото могилы этого тренера потом обошло весь интернет.

В эфире прозвучало и то, что Лёня-Самбист для Путина был больше чем тренер. Даже в институт (на юрфак ЛГУ) он его устроил по своим связям – через спорткафедру, о чем есть воспоминания их общих знакомых. Ну а потом Шендерович сказал в эфире, что отсюда, видимо, идут и уголовные повадки Путина: “дивная поэтика его языка”, постоянный блатной жаргон с высоких трибун. Ну чего, вполне логичный вывод.

На следующий день интервью с Шендеровичем с сайта радиостанции убрали. Вообще целиком, всю программу. Возник скандал, действительно. Плюсом этой истории с цензурой на “Эхе” было то, что после нее про тренера Лёню-Самбиста узнали все. "Эффект Стрейзанд" или как это там называется?

– О петербургском периоде Путина много написано, но все равно осталось много белых пятен. Какие эпизоды, на ваш взгляд, стоило бы расследовать?

– Кокаин, дело фирмы SPAG, убийство Маневича в 1997-м, когда была борьба за порт. Убийство Капыша в 1999-м. Это был конкурент местной бензиновой монополии ПТК, созданной Путиным. Ее контролировали тамбовские бандиты. Президентом ПТК на тот момент был Смирнов, близкий друг Путина, финансист тамбовской ОПГ и председатель кооператива “Озеро”. Вице-президент – Кумарин (Кум). У Путина была доля в ПТК – 5%, записанные на друга по дзюдо Хмарина.

– А из историй XXI века?

– “Ландромат”, например. 20 миллиардов долларов были выведены в офшоры в 2011–13 годах по молдавской схеме, через так называемую “банковскую группу Григорьева”. Григорьев – это товарищ, который весьма близок к подольской ОПГ, одной из самых мощных в России. Ее казначей даже, есть такое мнение. А компаньоном у Григорьева в его банках был двоюродный брат Путина – Игорь Путин. Это как так получилось?

Или, например, кто хозяин “Сургутнефтегаза”? Это вообще беспрецедентный случай: компания с добычей 60 млн тонн нефти в год и 34 миллиардами долларов на счетах (она много лет не тратит прибыль, а копит деньги в банках). Так вот эта компания неизвестно кому принадлежит. Владельцы держатся в строжайшей тайне как минимум с 2003 года. Браудер за это пострадал, кстати, он же требовал раскрыть владельцев “Сургута” в 2004–2005 годах. И ведь таинственный владелец “Сургутнефтегаза” – это самый богатый человек в России.

– Кстати, о "Сургутнефтегазе". Вы первыми рассказали о Петре Колбине, таинственном олигархе, который был мясником в магазине, а при Путине стал экспортером сургутской нефти. Он теперь тоже под санкциями. Как Колбин сделал такую карьеру?

Социальный лифт такой: из мясного отдела гастронома – в список “Форбс”

​– Вообще, впервые про Колбина написал, по-моему, Роман Шлейнов в “Новой газете” в 2009 году. Там речь шла о том, что при Путине у “Сургутнефтегаза” сбыт его продукции вдруг стал идти через посредника – фирму “Сургутэкс” из Петербурга. Что это контора села на потоки огромной нефтяной компании, а владельцы у нее – Тимченко и некий Петр Колбин (у него было 49%). И про этого Колбина почти ничего не известно, кроме того, что до прихода Путина он был мясником в магазине где-то в Питере. Социальный лифт такой: из мясного отдела гастронома – в список “Форбс”.

Кроме того, оказалось, что Колбин вместе с Тимченко еще и совладелец фирмы “Гунвор” в Женеве, которая торгует российской нефтью на мировых рынках (причем не только нефтью “Сургутнефтегаза”, но и “Роснефти” и др.). То есть это олигарх международного масштаба.

Вопросов возникло много. По опыту лихих 90-х – если владельцы компании усиленно прячутся (как в “Сургутнефтегазе”), имеет смысл посмотреть, кто на потоках. Кто доит корову. “Доярки” и приведут вас к хозяину. Путинский дояр Тимченко – это понятно, а Колбин – кто такой?

Правда открылась случайно, когда в интернете мне попалась статья в региональной газете “Правда Севера” (Архангельск) от 17 января 2002 года.

Это было интервью с отцом Колбина. Удивительно, что его никто не прочитал раньше. Отец Колбина дружил с отцом Путина, вместе снимали дачи на лето под Ленинградом. Сыновья их тоже дружили. Путин и Петр Колбин – друзья детства.

Где-то в 1970 году отец Колбина уехал из Питера навсегда, сын остался жить в Ленинградской области, в Кингисеппском районе. Работал в магазине. Никакой он не бизнесмен, вообще человек склонный к злоупотреблению алкоголем, мягко говоря. Но когда Путин стал президентом, отец Колбина, обычный пенсионер, который жил в Архангельской области в то время, узнал по телевизору мальчика Вову – сына своего друга Спиридоныча. Написал письмо Путину. Тот вспомнил. Так у Петра Колбина началась новая жизнь: Сургут, Женева, нефтедоллары.

В 2016 году все эти удивительные приключения мясника Пети с Кингисеппского района, который помогает своему другу детства доить третью нефтяную компанию РФ (и остальных тоже), вышли на “Путинизме”. Ну а позднее телеканал “Дождь” выпустил на эту тему целый фильм, если помните.

На потоки посадить своих людей. И доить

Вы спрашивали, изменился ли Путин по сравнению с 90-ми? Посмотрите на эту сургутскую историю. Это же классика 90-х. Забрать предприятие под себя, хозяев спрятать в офшорах, “кольцевых схемах”. На потоки посадить своих людей. И доить. Так и делали бандиты с захваченными активами. Только теперь масштабы другие.

– Вы упомянули кокаин. Согласитесь с Максимом Фрейдзоном в том, что нынешний аргентинский скандал связан с давними историями 90-х годов, а трафик кокаина с приходом Путина к власти стал государственным предприятием?

Восхождение Путина к власти – дорога, усыпанная белым порошком

​– Думаю, что ваш собеседник был прав. Восхождение Путина к власти – дорога, усыпанная белым порошком. Ну смотрите, немного истории просто. В феврале 1993 года в Выборге был задержан контейнер с тонной кокаина. Порошок был запаян в банки с тушенкой. Контейнер ехал из Колумбии окольным путем в Бельгию, в Антверпен.

Это был “балтийский канал” картеля "Кали". Грузы из Колумбии вызывали повышенное внимание в портах Западной Европы, вот их и завозили окольным путем – через Питер и еще через Гданьск. Этот конкретный контейнер с тушенкой “вели” от самой Колумбии. Это была операция “Акапулько” Интерпола. Везде было дано указание: груз не задерживать, дать дойти до Антверпена. Там его ждала “русская мафия” из бывших советских граждан.

И вот в нарушение указаний Интерпола груз задержали в Выборге. Фактически сорвали операцию Интерпола. Кто это сделал? Черкесов, путинский друг, глава ФСБ (тогда – МБ РФ) в Питере в то время. Ну и Виктор Иванов, который начальником отдела по борьбе с контрабандой был. Кокаин причем не уничтожили сразу, как положено, а увезли куда-то в Москву “на переработку”, где он и пропал. При Путине-президенте Черкесов был много лет главой Госнаркоконтроля, и Виктор Иванов тоже был главой этого ведомства в 2008–2016 годах.

Ну а дальше смотрим материалы суда по делу Литвиненко в Лондоне. Его убили потому, что он собирал досье на Виктора Иванова и его дела в Питере. Литвиненко выяснил, что Иванов курировал весь транзит кокаина в порту с помощью близкой ему тамбовской ОПГ. Неплохой глава Госнаркоконтроля у Путина. Если он крышевал кокаин в Питере в 1990-е, можно только представить, как он развернулся на таком-то посту в 2000-х.

В SPAG пошли деньги кокаиновых картелей и тамбовской братвы

Вы, конечно, можете сказать, что в 2016 году Путин Госнаркоконтроль разогнал. Виктор Иванов попал в опалу, его куда-то задвинули, его не видно, не слышно теперь. Но из-за чего разогнали контору Иванова? Из-за того, что его зам и правая рука генерал Аулов был объявлен в розыск Интерпола по требованию Испании – как де-факто участник тамбовской ОПГ. Я могу ошибаться, но по-моему прецедентов этому нет, чтоб в какой-либо стране замглавы ведомства по борьбе с наркотиками сам был в розыске Интерпола за связи с ОПГ. Которая, в свою очередь, связана с транзитом наркотиков. Это ли не мафиозное государство?

А теперь вернемся еще раз в Питер 1990-х. Пока там путинские друзья по КГБ и тамбовская братва ураганили с кокаином в порту, было ведь еще дело фирмы SPAG. Эта фирма была создана в 1992 году в Германии, во Франкфурте. Учредили ее Путин (от лица мэрии Петербурга), Владимир Смирнов (тот самый, который финансист тамбовской ОПГ) и адвокат из Лихтенштейна Рудольф Риттер. Официально фирма должна была искать на Западе инвесторов в питерскую недвижимость.

И вскоре “инвесторы” появились. Да такие, что мама не горюй. Адвокат Риттер оказался уполномоченным по отмыванию денег сразу нескольких наркокартелей: картеля Кали (Колумбия), картеля “Хуарес” (Мексика) и организации братьев Очоа (это бывшие соратники Пабло Эскобара, Колумбия). Все это выяснилось, когда SPAG заинтересовалась немецкая разведка БНД, а потом и полиция в конце 90-х.

Они там обнаружили у себя международную сеть отмывателей денег, которая охватывала Германию, Швейцарию, Россию и еще ряд стран. Центр был в Лихтенштейне. Всем заправляла группа местных адвокатов. По этому поводу был подготовлен специальный доклад БНД от 8 апреля 1999 года для руководства Германии. Сначала он был секретный, но позднее для целей давления на власти Лихтенштейна (которые покрывали эту малину) с ним познакомили прессу. “Шпигель” про него написал и другие издания.

Доклад там довольно познавательный. У меня тоже есть его копия. Вот страница 11 оттуда: это про адвоката Риттера. Со своим компаньоном фон Хеебом он создал сеть предприятий в разных странах, которые предоставил в распоряжение наркокартелей Южной Америки и “новой русской клиентуры”.

А вот на странице 15 – про фирму SPAG. Это часть глобальной сети по отмыванию денег, созданной Риттером и его группой. Еще раз: это они про фирму, которую создавал Путин вместе с Риттером. И где Путин был зампредседателя наблюдательного совета.

Полиция занялась бурной деятельностью SPAG. Нашли там деньги картеля "Кали"

За докладом БНД последовало уголовное дело в Германии, полиция занялась бурной деятельностью SPAG. Нашли там деньги картеля "Кали". Кокаиновую выручку отмывали ребята. А еще там были деньги тамбовских: Кумарин заседал в совете директоров дочки SPAG в Петербурге (АО “Знаменская”). Он был тоже один из “инвесторов”. Немцы присылали следователей к Куму в Петербург, пытались его привлечь к ответственности, но это было начало 2000-х, Кума Россия в обиду не дала.

Короче говоря, в лихие 90-е Путин, как вице-мэр Петербурга и глава Комитета по внешним связям, наладил там знатные внешние связи – в SPAG пошли деньги кокаиновых картелей и тамбовской братвы. Гангстеры с разных континентов и местные бандиты совместно использовали эту фирму для своих целей.

Снова Питер, снова Путин, его окружение и опять кокаин

Это плюс к историям с тушенкой и делам Виктора Иванова в порту, которые всплыли после убийства Литвиненко. И вот снова Питер, снова Путин, его окружение и опять кокаин!

Ну а теперь представьте, что какой-нибудь Гилберто Родригес Орехуэлло по кличке Шахматист, главарь картеля "Кали", становится главой местного Госнаркоконтроля, а лучше – секретарем Совета Безопасности, чтоб дергать за ниточки во всех спецслужбах и полиции. Что будет? Полный Патрушев настанет. Кокаин будут возить по суше, по морю, диппочтой, чем угодно.

Кто бизнесмен, кто меценат, одному там даже дворянское звание сделали

Ведь что такое “аргентинские чемоданы”? Свои люди в посольстве. Свои люди вне посольства под видом фонда “русских православных меценатов”, работающего в Аргентине. Свои люди в Германии. Там сидит шеф, полковник Ковальчук под видом бизнесмена, организует процесс. При нем – фирма, торгующая сигарами. Он – коммивояжер от нее. Там же при нем снова какой-то “Клуб русских православных меценатов”.

Это ж по сути – сеть нелегальной разведки, все легендированные, кто бизнесмен, кто меценат, одному там даже дворянское звание сделали, он какой-то якобы фон барон в Германии. Это все вещи, которые обычно за рубежом делает СВР или ГРУ. Кого-то внедряют куда-то, легенду создают. Вот только нюанс: вся эта сеть сделана для транзита кокаина. Это ли не мафиозное государство?

– Судьба Барсукова-Кумарина, которого вы упомянули, отличается от прочих: он оказался за решеткой и вряд ли выйдет. При этом именно его имя связывали с именем Путина, хотя он и отрицал знакомство. Почему его решили “закрыть” и можно ли назвать это решение политическим?

– В 2005–2008 годах в Испании местная полиция проводила операцию “Тройка” против русской мафии. Это по ее итогам был объявлен в розыск генерал Аулов, замглавы Госнарконтроля. Операция была против питерских бандитов, осевших в Испании на ПМЖ. Бандиты были из двух питерских группировок – тамбовской (это как раз товарищи Кумарина) и малышевской. Когда-то, в 1980-е еще они были одной бандой (тамбовско-малышевская ОПГ), потом разделились, где-то враждовали, где-то сотрудничали. В Испании жили дружно, во всяком случае.

В числе прочих в Испании проживал такой авторитет Геннадий Петров (Гена Петров), малышевская ОПГ. Очень влиятельный в бандитском Петербурге человек. Рецидивист, бывший туалетчик на Московском вокзале, ныне – миллиардер. И друг Сердюкова, кстати (он крышевал его мебельный магазин на Тореза в 90-х).

Царем в переговорах бандиты называли Путина

В испанском деле Петров проходит как человек близкий к Путину, один из фигурантов там даже дал показания, что Петров с Путиным лично знакомы еще с молодости. Так вот, в деле есть прослушка телефонного разговора Петрова с другим авторитетом Леонидом Христофоровым по кличке Фюрер. Прослушка разговора от 26 августа 2008 года. Петров и Фюрер как раз обсуждали арест Кумарина. И Петров произносит свою знаменитую фразу, что это “царь приказал”. Царем в переговорах бандиты называли Путина.

И это действительно так, решение об аресте Кума принималось на самом верху. Это была слишком значимая фигура. Знакомы ли они лично? Ну вот Ксения Собчак в марте 2016 года в эфире телеканала “Дождь” говорила, что в детстве она неоднократно видела их всех за одним столом – своего отца, Кума и Путина. Кроме того, очень близкий к Куму человек – Владимир Смирнов из “Озера”, о котором я уже упоминал, был и близким другом Путина. И соседом по даче. И они все трое были в доле в ПТК – Кумарин, Смирнов и Путин (через Хмарина). Так что версия личного знакомства вполне правдоподобна.

За что его посадили? Вы знаете, я слышал разные версии, но сходятся они в одном: заплыл за буйки. Вел себя слишком независимо, действительно был “ночной губернатор” Петербурга, да и дневной тоже. Попытка захвата Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) опять же, который он хотел отжать у авторитета Васильева в 2006 году. А самого Васильева устранить физически (правда, тот выжил после покушения).

Вся эта сеть сделана для транзита кокаина. Это ли не мафиозное государство?

А помните, как ваш собеседник на Радио Свобода Максим Фрейдзон говорил, как его покойный компаньон по бизнесу Дмитрий Скигин создавал этот ПНТ в 1995 году? Вместе с бандитами создавал. Как Путину братва дала там долю. Как Скигин, когда Путин переехал в Москву работать, ходил к Васильеву и другим авторитетам, просил за Путина, чтоб оставили долю. Человек пригодится, мол. Вот он и пригодился. Когда стал президентом. ПНТ Кум отжать не смог и сам сел, практически пожизненно.

– Вы написали большой очерк о Пригожине. Как ему удалось сделать такую карьеру? Не преувеличено ли его влияние?

– Его действительно многие воспринимали как пустышку, кредитную карточку Путина. Такой транзитер денег, получил – заплатил троллям, заплатил наемникам, заплатил создателям фейковых новостей, провокаторам в Фейсбуке, которые там под видом американцев агитировали за Трампа в группах. Но, с другой стороны, не так давно, в феврале 2018 года, “Вашингтон Пост” опубликовала статью со ссылкой на прослушку Пригожина американской разведкой, его переговоров с сирийцами, если помните.

И он там, в этой прослушке, отнюдь не выглядит шестеркой: решает вопросы, в том числе военные, где будем наступать, кого атаковать. Вы понимаете, когда есть авторитарный режим, зрелый такой, подгнивший – там начинаются чудеса.

Был бы царь, а Распутин найдется

В верхушке чудеса. Стоматолог президента берет власть (как в Туркмении). Неожиданно огромный вес приобретает юморист (Винокур). Он же теперь решальщик видный. А если не юморист, так массажист (Голощапов, еще более крутой решальщик при Путине). А завтра будет какой-нибудь визажист, кто ботокс колет. Был бы царь, а Распутин найдется. Поэтому оценить влияние всей этой дворни с доступом к телу порой сложно, и оно меняется. Но похоже, что Пригожин все-таки перерос уровень повара и подручного кошелька.

– Атакует ли его “фабрика троллей” ваш ресурс?

– Не особо. Их за версту видно, честно говоря, но набеги бывают.

– Получаете ли вы угрозы? Чувствуете ли внимание спецслужб?

– Пока не было такого.

– Недавно вас цитировал Навальный, и это наверняка увеличило число читателей вашего ресурса. Что вы думаете о деятельности ФБК и видите ли в Навальном человека, который может покончить с путинизмом?

– Расследования ФБК всегда хорошо сделаны, аргументированные, наглядные. Они даже могут вывести народ на улицу, как это было с фильмом про Медведева в 2017 году. Это профессиональная команда. Сможет ли Навальный покончить с путинизмом? Навальный выступает за мирный протест – шествия, митинги, выборы или бойкот оных. Можно ли такими способами покончить с Путиным? Может быть, да. Если будет достаточно массовый выход народа на улицу. По типу площади Тахрир в Египте. Хотя ведь и там все было не так уж мирно на самом деле?

– В других странах такие расследования привели бы к катастрофическим последствиям для фигурантов: последовали бы парламентские расследования, увольнения, аресты, общественное возмущение. Вот в Словакии только что случился колоссальный кризис власти из-за убийства журналиста, ломаются карьеры, сотни тысяч людей вышли на улицы. В России не происходит абсолютно ничего. Все на своих местах, а Песков говорит: “Это неправда”, а то и не говорит вообще ничего. У вас не возникало мысли, что все разоблачения и расследования не приведут никогда ни к чему? Или вы верите в то, что когда-нибудь все это ляжет в основу некоего “трибунала”?

Путинскую Россию надо не с Европой сравнивать, а с Гаити

​– Словакия – это все-таки страна ЕС, где существуют неподцензурные СМИ, есть гражданское общество, раз из-за убитого журналиста сотни тысяч людей вышли на улицы.

Путинскую Россию надо не с Европой сравнивать, а с тем, что ей ближе. Вот например, Гаити. В 1964 году диктатор Дювалье по кличке папа Док проводил там референдум о признании себя пожизненным президентом. В бюллетене был всего один вопрос: “Согласны ли вы?”. С чем – все и так понимали. И один вариант ответа: “Да”.

А правил папа Док с помощью тайной полиции и ее эскадронов смерти – тонтон-макуты их называли. Идеологически власть папы Дока опиралась на колдунов вуду. Которых он финансировал, а они распространяли среди населения мифы о “сверхъестественной силе” диктатора. Папа Док и сам был объявлен верховным колдуном. В соответствии с понятиями вуду он был Барон Суббота – повелитель зомби.

И путинская Россия такая же: всем рулит ФСБ, чуть что – натравливают на недовольных тонтон-макутов в погонах и без. Колдуны на ТВ, славящие Барона Субботу, повелителя зомби. И куча зомби, оболваненных пропагандой, которые ему поклоняются. “Выборы” тоже по-гаитянски, “Согласны ли вы?” – и всё.

Путинский режим строит бантустан

Такой же был Мобуту в Заире. У него на выборах было два бюллетеня: зеленый и красный. Зеленый – за “мир и единство”, красный – “за перемены и беспорядок”. И тоже колдуны, которые за деньги по всему Заиру распространяли миф о великом вожде Мобуту c магической силой от духов, который наследник великого “царства Лунда” в центральной Африке (местный вариант “1000-летней России”, о которой любит говорить путинская пропаганда). И эта система госвласти, рассчитанная на племена банту, долго работала. Пока им это не надоело, и диктатора свергли.

Путинский режим ведет себя так же. Да и строит он бантустан. Россия сегодня – страна со средней зарплатой ниже Румынии. Поэтому ожидать от властей РФ нормальной европейской реакции на какие-то там расследования, обвинения, не приходится. “Ихтамнет”, Ролдугин копил на инструменты, “Боинг” на высоте 10 с половиной километров сбил украинский Су-25, хотя шрапнель нашли от “Бука”, а Су-25 на таких высотах не летает (максимум 7 км).

Ну а насчет трибунала над путинским режимом – вы правы, ведь даже над советским режимом не было трибунала, когда он рухнул. Да и как он мог быть – Ельцин первый попал бы под люстрацию, всю жизнь служил этому режиму на высоких постах. Так что тут даже не стоит загадывать.