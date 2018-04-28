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У главного здания МГУ прошла акция против фан-зоны ЧМ-2018

Главное здание МГУ

Студенты и научные сотрудники московских вузов в субботу провели акцию против фан-зоны чемпионата мира по футболу, встав в цепочку вокруг главного здания МГУ.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции приняли участие более сотни человек. Рядом с местом ее проведения было много полиции, но она не стала никого задерживать.

О том, что у стен МГУ появится площадка вместимостью до 40 тысяч человек для просмотра футбольных матчей со свободной продажей пива, стало известно в апреле 2016 года. По первоначальному плану смотреть игры болельщики должны были на Красной площади, но оргкомитет чемпионата мира отказался от этой идеи из-за недостаточной вместительности.

Учащиеся и сотрудники МГУ протестуют против фан-зоны. В феврале они пытались добиться встречи с ректором вуза. В апреле с активистами беседовал заместитель главы правительства Аркадий Дворкович, который позднее заверял, что сторонам удалось добиться приемлемого решения.

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