"Мы не против футбола". Как студенты МГУ борются с фан-зоной

Учащиеся и сотрудники МГУ протестуют против организации у главного здания университета фан-зоны чемпионата мира по футболу на 25 тысяч болельщиков. 21 февраля они попытались встретиться с ректором вуза, чтобы попросить его публично выступить за перенос площадки от университета. Активисты уверены, что месяц работы фан-зоны сорвет учебный процесс и помешает студентам в общежитии МГУ.

"Администрация МГУ заблокировала 9-й этаж Главного здания МГУ, на котором располагается кабинет ректора, выставив кордоны из сотрудников ЧОП у входов на этаж с лестниц", – сообщили в телеграм-канале Инициативной группы университета имени Ломоносова, неформального сообщества учащихся. Попасть на этаж к ректорату 21 февраля было проблематично с самого утра. В этот день группа студентов, аспирантов и сотрудников МГУ намеревались встретиться с ректором университета Виктором Садовничим и передать ему петицию с 4224 подписями и требованием получить "согласие на публичное обращение к главе наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу Россия-2018 В.В. Путину от имени подписавшихся учащихся и преподавателей МГУ с просьбой о переносе фан-зоны с Воробьевых гор в другое место Москвы".

Смотреть игры болельщики должны были на Красной площади

О том, что у стен МГУ появится площадка для просмотра футбольных матчей со свободной продажей пива вместимостью до 40 тысяч человек, стало известно в апреле 2016 года. По первоначальному плану смотреть игры болельщики должны были на Красной площади, но оргкомитет чемпионата мира отказался от этой идеи из-за недостаточной вместительности.

Планы организаторов мундиаля вызвали массовые протесты студентов. Аспирант МГУ и поклонник футбола Михаил Ширяев назвал катастрофой организацию фан-зоны на территории памятника архитектуры, ссылаясь на воспоминания учащихся о проведении там фестивалей "Круг света" и "Весна".

В оргкомитете ЧМ обещали учесть мнение студентов: площадку от высотки отодвинут, а численность сократят до 25 тысяч. Но участники инициативной группы компромиссом это не считают, опасаясь, что фан-зона в любом случае скажется на учебном процессе. На некоторых факультетах рекомендовали защитить дипломы до 1 июня, а сессию разбить и отложить часть экзаменов до августа. Ходили слухи и о возможном выселении студентов из главного здания.

Пропускной режим ужесточался, и людей в определенные часы не пускали в их жилище, что вообще противозаконно

– Уже известно о сокращении учебного семестра, которое спускается в качестве полуофициальных распоряжений на разных факультетах, известно, что на подавляющем большинстве факультетов сессия будет сокращена, – рассказывает аспирант МГУ Мария Щекочихина, проживающая в общежитии в высотке, где обитают еще шесть с половиной тысяч учащихся и сотрудников университета. – Это решение именно из-за фан-зоны: не видеть в этом причинно-следственную связь просто глупо. Если человек сдает 10 экзаменов, как бывает на многих факультетах, в короткий срок, то, во-первых, какой у него стресс! А во-вторых, он не прошел всю программу. Для проживающих в главном здании это обернется тем, что будет ужесточен пропускной режим. Как мы уже видели с фестивалем "Весна", который проводился здесь не так давно, пропускной режим ужесточался, и людей в определенные часы не пускали в их жилище, что вообще противозаконно. Мы знаем, что собой представляет фан-зона: это огромный экран, динамики, шум. То есть если люди не будут зачищены, а останутся в главном здании, они просто столкнулся с нечеловеческими условиями существования.

"Боятся, видимо, активности студентов"

"Оккупай ректорат", как назвали свою акцию студенты, администрация вуза сочла "дезорганизацией работы Московского университета" и обвинила студентов в нарушении Правил внутреннего распорядка МГУ. Петиция против фан-зоны на сайте change.org набрала почти 12 тысяч подписей. Более 4200 живых обращений инициативной группе удалось собрать за два дня до визита к ректору.

– Мы объявили пункт сбора подписей за перенос фан-зоны практически накануне, то есть за очень короткое время, – поясняет Мария Щекочихина. – К нам приходили сотрудники университета, приносили на бланках, уже заполненных, подписи своих коллег, приходило очень много людей. Еще некоторые собирали подписи, просто ходя по общежитиям.

Студент второго курса и сотрудник одной из лабораторий МГУ Артем Егоров активно участвовал в сборе обращений к ректору. Второй день его работы закончился задержанием.

– Ко мне подошел сначала охранник, потребовал документы, и я сказал, что он не имеет полномочий на это: "Если вы хотите проверить документы, вызывайте полицию тогда", – говорит Егоров. – Он вызвал полицию, ко мне подошел сотрудник, потребовал документы. На что я сказал: "Какие у вас основания? Я что, здесь что-то нарушаю?" Он ответил, что я прохожу по ориентировке как преступник какой-то и должен пройти с ним. Вырвал у меня из рук документы и повел в отделение. Боятся, видимо, люди активности студентов.

Ранее Артема задержали во время празднования в университете масленицы при попытке передать ректору листовку инициативной группы. Тот же сотрудник полиции обвинил его в незаконной агитации. В обоих случаях студента отпустили из ОВД без протокола.

Зарегистрировав подписи в канцелярии, протестующие собрались на десятом этаже. К учащимся в коридор вышли сотрудники ректората и представители студенческих профкомов. На этаже дежурила охрана и полиция. Проректоры предложили начать переговоры с ними.

– Они пытались нас успокоить и увести, – рассказывает Артем Егоров. – Пытались также согласовать дату встречи с ректором, хотя мы требовали, чтобы как минимум ректор назначил дату сам, чтобы, если он не придет, вина была возложена на него. Этого не было сделано. Мы там были около пяти часов. Ректор все это время был внизу, на концерте, фотографировался, потом поднялся к себе в кабинет, на девятый этаж, заперся, а к нам так и не поднялся. Встреча согласована с помощью проректоров на 1 марта, но это не то, что мы хотели.

– А бывали подобные случаи общения с ректором в неформальной обстановке по просьбе студентов когда-либо?

– Был подобный конфликт по поводу переселения из общежитий, очень старых, и тогда он вышел поговорить со студентами, которые пришли, там был разговор. А вчера как-то не вышло...

Добиться аудиенции с главой вуза студентам не удалось. На петицию сотрудники ректората пообещали ответить в течение 30 суток. В этот же день ректор Садовничий подписал распоряжение о проведении сессии "в обычном для университета режиме и в традиционные сроки". Выселять из главного здания студентов администрация не планирует и готова предоставить места в других общежитиях на время чемпионата мира.

Наше основное требование – это перенос фан-зоны

– Это явно было, чтобы успокоить толпу, потому что заявления вышли именно утром в день нашей акции, то есть это явно не совпадение, – уверяет Артём Егоров. – Проблема в том, что раз они уже поменяли одно распоряжение (есть документы, что сессия будет проводиться не в те сроки), то ничто не помешает им через две недели выпустить новый старый приказ. Мне кажется, что и множество людей ушли с нашей акции, потому что в основном всех беспокоил перенос сессии и то, что выселяют из общежития. Плюс большая часть живет в своих домах, и для них это не является большой проблемой. Но наше основное требование – это перенос фан-зоны, и за это все равно большое количество людей выступает.

– Есть ли для инициативной группы МГУ какой-то компромиссный вариант? Например, зона будет отодвинута вплотную к смотровой площадке Воробьевых гор.

– Тут проблема в том, что еще год назад вышел указ: фан-зоны для чемпионата мира попадают под особую охрану, и одно из условий этой охраны, например, то, что на этой территории не должно быть радиоактивных веществ. По этому поводу отменяют практику у физиков, у биологов, где присутствует излучение (студенты биологического факультета МГУ изучают радиоактивные изотопы во время летнего практикума. – РС). Придется опечатать какие-то лаборатории, и это нарушит учебный процесс, даже если передвинуть это куда-то еще на 200 метров, это все равно повлияет очень сильно. Поэтому наша цель – убрать фан-зону вообще в другое место.

– Почему вы считаете, что ректор может повлиять на ситуацию?

Если ректор публично выступит во всех СМИ, что он против фан-зоны, он доверенное лицо Путина, то все может решиться

– Я думаю, несложно понять, что если ректор публично выступит во всех СМИ, что он против фан-зоны на территории, которая относится к университету, он доверенное лицо Путина на данный момент, мне кажется, все могло бы решиться. Когда он об этом не заявляет и прячется ото всех – вряд ли что-то поменяется. И конечно, наши претензии и к президенту, и к правительству Москвы. Мы организуем передачу наших подписей в Администрацию президента. Так что мы всех пытаемся коснуться.

В качестве альтернативы площадке для фан-зоны студенты видят территорию ВДНХ. Последние приказы ректора и обещанную с руководством встречу считают успехом, но не окончательным.

– Мы не против футбола, это совершенно не тот случай. Это мероприятие нарушает нашу жизнь, реально нам мешает, создает ненужные проблемы. Мы считаем, что в большой Москве можно было найти другое место, это сделать нетрудно, и зачем совершать такую глупость просто? – недоумевает аспирант Мария Щекочихина.

В пресс-службе МГУ Радио Свобода пояснили, что университет не может повлиять на ситуацию, поскольку территория, отведенная под фан-зону, ему не принадлежит.

Первоначальная территория фан-зоны была уменьшена, она перенесена от Главного здания МГУ на 310 метров

– В Москве городскими властями местом размещения фан-зоны выбрано пространство на Ленинских горах между Университетским проспектом и улицей Косыгина. Эта территория не находится в оперативном управлении МГУ имени М.В. Ломоносова, поэтому вопросы ее использования находятся к компетенции территориальных органов власти, – говорится в официальном ответе на запрос Радио Свобода. – Руководство МГУ имени М.В. Ломоносова приняло меры, направленные на минимизацию неудобств от размещения на прилегающей к университету территории фан-зоны. Первоначальная территория фан-зоны была уменьшена; она была перенесена от Главного здания МГУ на 310 метров; согласована схема организации транспортных и пешеходных потоков, не затрагивающих территорию МГУ; приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан. Учебный план на всех факультетах МГУ будет выполнен в полном объеме. Формирование графика летней экзаменационной сессии будет осуществляться в максимально удобном формате с учетом мнения преподавателей и студентов Московского университета. Руководство Московского университета не будет вносить какие-либо изменения в действующий порядок пребывания и поселения студентов и аспирантов в общежитиях МГУ. На территорию Московского университета на Ленинских горах будут допускаться студенты, аспиранты, сотрудники университета. Проход фанатов в фан-зону будет организован вне территории Московского университета на Ленинских горах.

На вопросы о конфликте администрации университета со студентами в пресс-службе не ответили.