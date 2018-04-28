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Живой щит возле МГУ

Живой щит возле МГУ
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Студенты и научные сотрудники московских вузов провели акцию против фан-зоны Чемпионата мира по футболу, встав в цепочку между главным зданием МГУ и территорией, где планируется обустроить площадку для болельщиков. В акции приняли участие более 150 человек. Они потребовали перенести фан-зону в другое место. О том, что у стен МГУ появится площадка для просмотра футбольных матчей со свободной продажей пива вместимостью до 25 тысяч человек, стало известно в апреле 2016 года. По первоначальному плану смотреть игры болельщики должны были на Красной площади.

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