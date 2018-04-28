Власти Петербурга согласовали Конопляный марш на 5 мая

Власти Петербурга согласовали проведение 5 мая Конопляного марша — международной акции за декриминализацию марихуаны, сообщил организатор мероприятия, адвокат Аркадий Чаплыгин в субботу, 28 апреля

"Администрация Невского района согласовала наше мероприятие, и, более того, предложила лучшее место, чем указано нами — сад 30-летия октября. Правда, был предложен "марш на месте", без маршрута, но нас это устроило", — написал Чаплыгин.

В марше примут участие до 120 человек. Цель акции — гуманизация уголовного законодательства в отношении производителей и потребителей конопли, защита прав потребителей и развитие коноплеводства.

Всемирный Конопляный марш проводится в первую субботу мая ежегодно с 1999 года в более чем шестистах городах мира.