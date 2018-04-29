Дуров сообщил о сбое в работе Telegram в Европе

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у европейских пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы с подключением. "Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", — написал он в твиттере.

Дуров подчеркнул, что проблема решается.

По данным сайта Downdetector, всего жалоб на сбой в работе мессенджера поступило из Москвы, Киева, Лондона, Рима и Бейрута.

Позднее в Telegram сообщили, что причиной неполадок в работе сервиса стали веерные отключения электричества в Нидерландах.

Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать. 28 апреля в Роскомнадзоре сообщили о разблокировке трех миллионов IP-адресов Amazon и заявили, что теперь связанные с Telegram адреса блокируются отдельно.