Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Amazon

Роскомнадзор в субботу днем отчитался о разблокировке трех миллионов адресов облачного сервиса Amazon. Эту информацию подтвердили активисты, ведущие мониторинг состояния интернета на фоне борьбы российского ведомства с мессенджером Telegram.

В Роскомнадзоре утверждают, что теперь связанные с Telegram адреса блокируются отдельно, и эта практика в дальнейшем получит распространение. В ведомстве не пояснили, почему выборочные блокировки не применялись с самого начала.

Ранее в субботу российский интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram неэффективной. В Кремле заявили, что от действий Роскомнадзора не должны страдать пользователи сервисов, не связанных с мессенджером.

Активисты движения "Роскомсвобода" сегодня опубликовали образец заявления, при помощи которого предприниматели, пострадавшие от массовых блокировок, могут пожаловаться на Роскомнадзор в суды и правоохранительные органы.

Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.