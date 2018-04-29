Госдепартамент США призвал Армению к диалогу

Госдепартамент США поддерживает диалог между сторонниками нынешней власти Армении и оппозицией и призывает стороны провести переговоры о формировании нового правительства страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт. Она отметила, что США выступают за мирный характер демонстраций и надеются, что силы безопасности и протестующие воздержатся от насилия.

С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. Затем в отставку ушло правительство, а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, члену правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну.

Национальное Собрание республики обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра на специальном заседании 1 мая.

Партия "Дашнакцутюн", покинувшая правительственную коалицию, планирует поддержать на выборах нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Решение выдвинуть на пост премьера лидера протестов приняла и крупнейшая оппозиционная партия страны — "Процветающая Армения". Правящая Республиканская партия объявила о решении не выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра, но решения о своей позиции на голосовании 1 мая еще не приняла.