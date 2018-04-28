В Армении партия власти отказалась выдвигать кандидата в премьеры

Республиканская партия Армении, обладающая большинством в парламенте, не будет выдвигать кандидата на пост главы правительства. С таким заявлением выступил в субботу, 28 апреля, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. По его словам, решение принято в результате взаимных консультаций между бывшим премьер-министром Сержем Саргсяном, ушедшим с поста под давлением многотысячных уличных манифестаций, временным главой правительства Кареном Карапетяном, также представляющим партию большинства, и спикером парламента. "Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение", – заявил Шармазанов. По его словам, правящая ныне Республиканская партия обсудит все кандидатуры, которые будут предложены до 1 мая.

На пост премьер-министра Армении претендует лидер протестного движения и руководитель оппозиционной фракции в парламенте Никол Пашинян. Он предупредил, что назначение главой правительства представителя Республиканской партии, ныне еще формально остающейся партией власти, приведет к усилению протестов.