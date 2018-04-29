Telegram заработал в Европе, России, СНГ и Африке

Мессенджер Telegram возобновил работу в России, СНГ, западной Европе и Африке. Об этом сообщает администрация мессенджера.

Сбой в работе сервиса на Ближнем Востоке и Иране будет устранён в ближайшее время.

В компании отметили, что пользователей в США, Южной Америке и Юго-Восточной Азии сегодняшние проблемы в работе Telegram не затронули.

Ранее сообщалось, что причиной неполадок в работе мессенджера стали веерные отключения электричества в Нидерландах.