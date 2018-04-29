В Ереване возобновились акции протеста

В Ереване после двухдневного перерыва возобновились протесты. Как передает корреспондент Радио Свобода, демонстранты проводят шествия почти по всем улицам города, перекрывают дороги мусорными баками и скамейками. В частности, перекрыты дороги к площади Республики – центральной площади Еревана. Сегодня там должен состояться митинг против правящей Республиканской партии.

Ранее возобновить акции протеста призвал оппозиционер и лидер протестного движения Никол Пашинян.

С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян подал в отставку, днако протесты против правящей Республиканской партии продолжились. В партии уже заявили, что не будут выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра. Партия "Дашнакцутюн", покинувшая правительственную коалицию и оппозиционная партия "Процветающая Армения" заявили о поддержке на выборах премьера Никола Пашиняна.

Госдепартамент США призывал все стороны воздержаться от насилия и провести переговоры о формировании нового правительства страны.