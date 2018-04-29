Пикеты "против лжи НТВ"

Гражданские активисты в Москве провели серию одиночных пикетов "против лжи НТВ" у здания телеканала. На прошлой неделе НТВ опубликовал фильм-расследование о "пензенском деле", обвинив в нём арестованных активистов антифа-движения в создании террористической организации "Сеть". Защитников обвиняемых в фильме назвали "грантоедами". Осенью 2017 года в Пензе арестовали шесть человек, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Арестованные заявили, что их пытали сотрудники ФСБ.