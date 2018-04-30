Суверенный глобус: в Сети шутят о поручении Путина создать новый Атлас мира

В России по поручению Путина и под контролем Министерства обороны будет подготовлен новый Атлас мира. Об этом президент заявил 27 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества. Цель - восстановление "исторической и географической правды": по мнению Путина, русские названия постепенно вытесняются из оборота, и с этим нужно что-то делать:

Никому ничего не собираемся навязывать, это не нужно, но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе.

Привел президент и несколько примеров.

Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле Смоленск и так далее и тому подобное. А ведь в 2020 году мы будем праздновать юбилей открытия Антарктиды. Это было сделано именно русскими мореплавателями. Но примеры замещения названий – не только в далёкой Антарктиде, есть примеры и тут поближе, не буду сейчас на этом останавливаться.

Намек Путина расшифровывает газета "Ведомости", которая также приводит и другие примеры забытых русских топонимов.

Десятки городов в ходе кампании декоммунизации в последние годы переименовала Украина. К примеру, Ильичевск стал Черноморском, Днепропетровск – Днепром.

Кроме того, сейчас практически не используются русскоязычные топонимы для ряда открытых русскими экспедициями Крузенштерна, Коцебу и Беллинсгаузена атоллов Океании. В частности, Каваджалейн (Маршалловы острова) носит название «Атолл Меншикова», а известный ядерными испытаниями атолл Бикини – «Атолл Эшшольца».

Один из архипелагов Океании мог бы носить особенно звучное название - Острова Россиян:

Евгений Коноплев

«Некоторые острова Французской Полинезии имеют вторые русские названия: остров Лазарева, Крузенштерна, Раевского. Архипелаг Туамоту иначе называется Острова Россиян. Такие названия появились в связи с тем, что они были открыты русскими мореплавателями.»

В Сети инициатива президента понимания не встретила.

Рустем Адагамов

Путин занялся важным делом — ему вдруг захотелось иметь новый атлас мира, в котором можно вернуть «исторические» географические названия. Но какие-то примеры ему дали неудачные. Так как два из трех указанных им острова (Смит и Ливингстон) были открыты английским капитаном Уильямом Смитом в 1819 году, им же и названы. А экспедиция Беллинсгаузена проходила там два года спустя, когда острова уже имели названия, применявшиеся в лоциях. Так что, с какой стати это «исторические» названия и почему их надо «возвращать» — непонятно. Ливингстон вообще назывался охотниками Фрисландом. В общем, налицо какая-то очередная блажь Русского географического общества и российского президента, которому, видимо, заняться больше нечем, как переписывать названия на картах. Очень странно всё это.

Если начать возвращать городам и странам исторические названия, можно зайти далеко.

Андрей Мальгин

«Ай да Путин! ай да сукин сын!» Тбилиси снова станет Тифлисом, Стамбул - Царьградом, Вильнюс - Вильно, Каунас - Ковно, Таллин - Ревелем, Тарту - Юрьевым, Молдова - Бессарабией, Эстония - Эстляндией, Балтийское море - Варяжским морем. Лепота!

И он ведь еще подчеркнул, что это всё надо вбить в Глонасс: большая помощь будет туристам и путешественникам.

Немного тревожит, что переименования поручено сделать Шойгу. Не на танках ли он поедет переименовывать? В таком случае советую начать с какого-нибудь члена НАТО. Например, отправиться переименовывать Стамбул обратно в Царьград. Ну или хотя бы в Константинополь. Шойгу турки встретят с цветами и вином. Несомненно.

Максим Артемьев

"Путин поручил создать атлас мира с достоверными русскими названиями" - Владимир Владимирович, даю совет - издайте атлас, где будет не Атырау, а Гурьев, не Костанай, а Кустанай, не Шымкент, а Чимкент, не Семей, а Семипалатинск, не Актобе, а Актюбинск.

Илья Барабанов

Пускай лучше Советск в Тильзит обратно переименует

Алексей Цибин

Кстати, граждане уже интересуются, как насчёт Красноводска, Целинограда и Белоруссии?

Иван Подгорнев

Начинать нужно с Волгограда, Кирова, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре и далее по списку.

Что позволено государству, для частного лица недопустимо: после того, как журналист Виталий Третьяков рассказал в Твиттере, что в самолете "Аэрофлота" переименовали Калининград в Кенигсберг, "Аэрофлот" пообещал уволить бортпроводницу, которая делала объявление.

Возможно, все дело в том, что "Кенигсберг" звучит недостаточно патриотично.

​Евгений Казачков

На карте должно быть три топонима: Россия, Не Россия и Пока Не Россия.

Многие задаются вопросом, что последует за установлением "географической правды".

Тамара Бондарева

Следующий шаг - установить свой календарь. Путинианский.

Игорь Богушевский

Да ради бога, жалко что ли :) Можно еще свой, суверенный, глобус выпустить... Чем бы дитя ни тешилось лишь бы не воевало!

Константин Калачев

Путин поручил создать новый географический атлас мира. Хорошее дело. Я за! Надо вернуть русские названия на карту мира. Но многие ждут глобус России. Передайте это президенту.

Ольга Лебедева

Всё дело в том, что лауреат премии ТЭФИ-2017 в категории «Просветительская программа» Игорь Прокопенко объяснил Путину и всем своим зрителям, что земля плоская, поэтому с неё съехали все российские названия. Путин решил исправить непростительное недоразумение.

Денис Драгунский

О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ.

Собственно говоря, любой атлас искажает географическую правду, она же истинная пропорция наших и не наших территорий, так как карта представляет собою "проекцию", то есть развертку шара на плоскости.

И непонятно, что с этим делать.

Ксения Лученко

а мне нравится новый термин "географическая правда". так дойдём до биологической и химической правд )

Екатерина Скульская

И анатомический атлас тоже надо переработать.

Николай Руденский

Путинское предложение издать новый атлас мира, выдержанный в патриотическом духе, напоминает анекдот 1967 года: "К 50-летию Октябрьской революции в издательстве "Медицина" выходит в свет трехтомный "Атлас анатомии советского человека".

Василий Дамов

Я почти уверен, что вслед за патриотической географией они изобретут патриотическую математику. Потому что вот этого вот "У Вани два яблока, а если Петя заберёт у него одно, то сколько яблок останется у Вани?" достаточно уже нашей стране, достаточно. Потому что если Петя - Игорь Иванович Сечин, то он может забрать у кого угодно что угодно и не ваше собачье дело это считать, смерды.

Ольга Максакова

Да пускай уже сделают ему свой атлас, свой глобус, свою историю. Причём лучше по 25 штук всего, для каждой резиденции. Где-то со стразами , где-то из каррарского мрамора, в иных местах - из бересты. Раздолье отечественным мастерам вкупе с географическим и историческим обществами. Успокоится, затихнет, перестанет теребить подведомственные народы, и наступит лепота. Картинка, напоминающая последние страницы Гиперболоида инженера Гарина - диктатор на необитаемом острове

Андрей Десницкий

Вот это очень хорошо описывает его представления о мире.

Вся проблема в том, что атласы печатают русофобские.

Вот напечатают правильный атлас, и сразу заживем.

В Великом Устюге бабы-портомои будут по атласу на речку ходить.

Правильный такой атлас, с двуглавым орлом и золотым тиснением, где Аляска будет спорной территорией, а Антарктида будет наша.

Скажите ему уже кто-нибудь про Гугл, Яндекс и Мэпс-ми.

Вы давно заглядывали в атлас, сограждане?

Борис Грозовский

Подготовить новый атлас мира, страны нарисовать в соответствии с размерами их экономик. И второй, где они будут в соответствии с представлениями о своём величии (измеряется через гордость своей страной у населения).

Станислав Щукин

А в общем, чо бы и нет. Благо, в остальном всё помаленьку наладилось, можно и выдохнуть. "Возродим лапту", "пейте березовый сок", "валенки-валенки ой да неподшиты стареньки" -- и другие идеи национальных проектов в экономической программе на следующие 6 лет

Но есть и голоса в защиту русских названий на картах.

Михаил Кутин

Люблю либерастов.

Все они знают, во всем разбираются.

Оказывается русским почему-то нельзя иметь свои названия на географических картах.

Всем можно, а русским нельзя.

Остров Марии-Терезы и Остров Табор не указ для неполживцев.

Олег Козырев

По поводу атласа и Путина. Удивитесь, но я считаю, что это правильное решение.

Во-первых, родной язык нужно беречь, не коверкать. Так что названия стран нужно вернуть к русскому звучанию, если мы говорим на русском языке (да-да, я про Молдавию, Белоруссию, Киргизию и т.д.). Нет проблем если люди на белорусском русском или украинском русском (есть ведь австралийский английский и американский английский) называют свои города и страны как хотят, пишут хоть "на", хоть "в" - это их право. Но русский русский язык коверкать-то зачем?

Во-вторых, что касается географических названий - почему бы не популяризировать русские названия в тех случаях, когда острова, проливы, мысы открыты и названы русскими мореплавателями?

В мире бывает, что одни и те же острова разные страны называют по-разному. Иногда это даже отражают на картах. Самый яркий пример - Фолклендские (по испанской версии Мальвинские) острова.

Понятно, что у Путина в голове имперские тараканы. Но только из-за того,что у него есть эти тараканы мы не должны отказываться от своего языка и своей истории. Тараканы Путина уйдут. А русские названия на картах останутся.

Другие указывают на то, что память первооткрывателей Антарктиды можно было бы почтить и иначе.

Владимир Милов

Про путинское там очередное кукарекание про "искажение географической правды" на картах я могу только напомнить свой старый пост о том, что у нас ставят кучу памятников каким-то <кошмарным> кровавым упырям, а нормального памятника русскому, открывшему целый континент Антарктида, у нас так и нет. Но Путину на это <плевать>, разумеется, он занят своей пропагандистской показухой

Михаил Соколов

Памятник другому мореплавателю, открывшему Антарктиду, - М.Лазареву в Севастополе снесен в 1928 году и не восстановлен.

Задаются в Сети и вопросом, чем нынче занято Русское географическое общество.

Константин Клепиков

Русское географическое общество находится ныне под патронажем президента РФ. Президент общества - министр обороны Шойгу, а совет заседает кто где - кто в думе, кто возле думы. Организация тонет в бюрократии и мыслится ее патронам, как некий символ славного прошлого из времен, когда за столом с резными золоченми креслами заседали мундиры с развесистыми эполетами, обсуждая горизонты расширения империи. При этом, чудом, еще случаются интересные экспедиции.

То, что заодно Путин предложил снять гриф секретности со многих карт Министерства обороны, прошло мимо внимания комментаторов - а между тем это может стать настоящим подарком для туристов:

Прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами Русского географического общества и при участии Минобороны, которому в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн. Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично.

Федор Крашенинников

"В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - пояснил глава государства. А вот это он про что? Что такое "вторичные имена географических объектов"?

Макс Сарманов

Это он про то что в России все карты с пригодным масштабом засекречены до сих пор, поэтому абсолютно все вынуждены пользоваться зарубежными сервисами. Но это опять же вопрос к нему, почему так

Ася Патрышева

вряд ли, правда, хорошие карты дадут, но вдруг?

На том же заседании РГО Шойгу пожаловался, что уровень географических знаний у современных россиян катастрофически низок:

Международный географический диктант в 2017 году [...] вновь выявил предельно низкий уровень знаний о России. Почти два века назад Николай Васильевич Гоголь говорил: «Велико незнание России посреди России». К сожалению, слова классика остаются актуальными и поныне. На 100 баллов Россию знают 442 человека из 260 тысяч, написавших диктант, это 0,17 процента. А ведь речь исключительно о школьной программе. Тогда что говорить о серьёзных вещах?