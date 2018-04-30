Украина: на смену "АТО" пришла "Операция объединенных сил"

В зоне конфликта на востоке Украины 30 апреля формально завершилась начатая в 2014 году "антитеррористическая операция" (АТО). Вместо нее с понедельника действует режим Операции объединенных сил, в которой участвуют вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства.

Изменения предусмотрены принятым в этом году законом Украины о реинтеграции Донбасса. В соответствии с ним создан штаб Операции объединенных сил, командующим которого назначен Сергей Наев. Он подчиняется напрямую президенту Украины.

Опубликован список населенных пунктов, входящих в зону боевых действий, то есть расположенных неподалеку от линии соприкосновения украинских войск с отрядами поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. В них предусмотрен особый режим. Остальные районы Донбасса, находящиеся под контролем Украины, отнесены к так называемой зоне безопасности.

Власти Украины приняли решение начать АТО в Донбассе 13 апреля 2014 года, после захвата прибывшим из России отрядом под руководством Игоря Стрелкова (Гиркина) городов Славянск и Краматорск. Вплоть до нынешнего дня, несмотря на признание Украиной конфликта на востоке страны агрессией России, формально силовая операция продолжала именоваться "антитеррористической".