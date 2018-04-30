Помпео: "У Трампа есть стратегия в отношении Ирана"

Госсекретарь США Майк Помпео посещает Ближний Восток - спустя всего несколько дней после утверждения его кандидатуры Сенатом.

Одна из главных тем поездки - противостояние угрозам со стороны Ирана. По словам Помпео, у президента США Дональда Трампа есть "всеобъемлющий план действий в отношении Ирана, который напрапвлен на то, чтобы противостоять всем видам угроз, исходящих от Тегерана". Об этом госсекретарь сказал в ходе визита в Израиль.

В эту страну он прибыл из Эр-Рияда, где провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом и влиятельным принцем Мохаммедом. Помпео обвинил Тегеран в поддержке режима Башара Асада в Сирии, шиитской группировки хуситов в Йемене и террористических групп. По словам госсекретаря, эти действия подрывают стабильность в регионе.

Ранее Помпео заявил о готовности США выйти из так называемой "ядерной сделки" с Ираном. ​В Вашингтоне неоднократно заявляли, что многостороннее международное соглашение, подписанное с Ираном в 2015 году, несовершенно. Как заявил госсекратарь, "в отсутствие существенных улучшений и устранения недостатков соглашения маловероятно, что президент Трамп останется в соглашении дольше, чем до мая".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник подверг США и Саудовскую Аравию критике, заявив, что Вашингтон "провоцирует" Эр-Рияд на агрессивные действия в отношении Тегерана, что углубляет кризис в регионе.