Дачники, психоактивисты и партия мертвых: как в Москве празднуют Первомай

Первого мая в Праздник труда, бывший ранее Днем международной солидарности трудящихся, в России проходят традиционные демонстрации и митинги на любой вкус: от шествия профсоюзов, поддержанного властью, до абсурдного карнавала "Монстрация" и акции психоактивистов. Что представляет собой Первомай сегодня и почему его празднование год от года становится все более и более абсурдным?

Участники ежегодной акции профсоюзов в праздничный день начинают сбор ранним утром у метро Новокузнецкая, пройдут шествием по улицам города и завершат мероприятие демонстрацией на Красной площади. Присоединиться к акции может любой желающий, сообщается на сайте Московской федерации профсоюзов. Там же опубликован список из 33 лозунгов, которые "рекомендуются для использования" во время Первомайской демонстрации.

Среди них, например, такие: "Нет повышению пенсионного возраста!","Работающий человек не должен быть бедным!", "В России заработал - в Россию вложи! ", "Профсоюз и молодежь – крепче сплава не найдешь!". Ожидается, что в акции примут участие до 120 тысяч человек, включая мэра Москвы Сергея Собянина. По предварительным оценкам Федерации независимых профсоюзов, общая численность участников профсоюзных мероприятия 1 мая в России составит более 2,7 миллиона человек.

Шествие профсоюзов поддержала "Единая Россия". "Партия власти" предложила другим политическим объединениям не устраивать собственные акции, а вливаться в профсоюзные колонны. "Призываем все политические партиине устраивать в этот день политический "самопиар", а влиться в ряды профсоюзных колонн. В колоннах профсоюзных акций во всех регионах будут представители "Единой России", – сказал Интерфаксу первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Это вполне все укладывается в стилистику Вальпургиевой ночи, где развивается чертовщина

Однако идея Андрея Исаева объединиться и отпраздновать Первомай с профсоюзами пришлась по душе не всем партиям. Собственные шествие и митинг проведет КПРФ – под традиционными лозунгами "Мир! Труд! Май!", "Слава человеку труда!", "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!". ЛДПР, как и прежде, соберется на Пушкинской площади в Москве."Справедливая Россия" разместится в парке "Красная Пресня". Пресс-служба партии сообщает, что в рамках празднования состоится матч по мини-футболу, а также мастер-класс для дачников – главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов проведет консультации с раздачей семян и посадочного материала.

Также несколько акция проводят левые силы. "Другая Россия" и "Левый блок" объединились на шествие и митинг на площади Краснопресненской заставы. Активисты "Левого фронта" организовали "Социальный марш", который стартует с Калужской площади.

Кроме крупных акций с политическим уклоном, 1 мая проходят и абсурдные и ироничные мероприятия.

В этом году в Москве согласовали проведение ежегодного шествия "Монстрация". Акция, зародившаяся в Новосибирске в 2004 году, проходит с элементами карнавала, участники выходят на улицы с гротескными плакатами и лозунгами. Участники московской "Монстрации", как уточняют организаторы, сформируют свою колонну в хвосте шествия "Левого блока".

Отдельной колонной 1 мая планируют пройти по Москве участники движения психоактивистов. " Депрессивные, аутичные, биполярные, выгоревшие, нестабильные – нам точно есть, что сказать в этот день", – пишут организаторы этой акции и призывают присоединиться к мероприятию детей и взрослых с ментальными особенностями, психиатров, психологов, правозащитников, представителей различных организаций, занимающихся проблемами людей с ментальными особенностями здоровья, а также всех, кто "исследует границу между нормой и безумием в самых широких ее проявлениях". Акция пройдет под лозунгом "Психоактивно".

К московской колонне психоактивистов присоединятся также участники "Партии мертвых", которые 1 мая проводят "Некропервомай". Судя по описанию акции в социальных сетях, она представляет собой некую макабрическую форму "Монстрации".

Поэт Лев Рубиштейн в интервью Радио Свобода рассуждает о современных смыслах Первомая:

– Это вполне все укладывается в стилистику Вальпургиевой ночи, где развивается либо веселая, либо мрачная, либо какая-нибудь еще чертовщина. Что касается "Монстрации", то я лично как раз к ней очень хорошо отношусь, я сам физически ни разу не присутствовал, но знаю, что было в Новосибирске, то есть я знаю людей, которые вообще ее придумали, и это вообще люди замечательные! Что касается всего остального, - пусть. Мы живем в такую постмодернистскую эпоху, когда все существует одновременно, даже какие-то противоречащие друг другу явления, и видимо, с этим надо как-то жить. Я всегда говорю, что пусть будет все, что угодно, только люди чтобы друг друга не били и тем более не убивали, а так пускай, почему нет.

–​ Как вы считаете, вообще какой-то смысл сейчас в этом празднике –​ 1 мая –​ сохранился?

– Вы хотели спросить, похож ли он на то, чем он был в моем детстве и юности? Нет, конечно! Это был такой коммунистический стандартный праздник, к которому мыли окна, бумажные цветочки делали, я помню, на проволочки нанизывали. Но я же не зря в самом начале упомянул Вальпургиеву ночь, я понимаю, что это, вообще-то, празднование очень старое, по-моему, еще дохристианское, это же какой-то языческий праздник. И вот это слово "маевка", между прочим, мы его знаем по каким-то советским кинофильмам про революцию, но вообще маевка – это очень старое народное слово. Люди семьями, компаниями в этот день выезжали куда-то там на природу и празднуют. Это старая языческая традиция, на которую случайно легло вот эта вот пролетарская солидарность. Он же откуда-то взялся, тоже из Америки, насколько я знаю. 1 мая – это старинная штука, вообще говоря. Она перестала быть этим пролетарским праздником, хотя для кого-то и является. Я одно время жил в Берлине, в середине 90-х годов, и я помню, что каждое 1 мая в Берлине была традиционная битва анархистов с полицией. Но я лично ни в каких народных гуляниях участвовать не намерен, как бы не намерен еще и в советские годы, так и сейчас.

Идеологическая составляющая праздника выветрилась уже даже во времена моего детства, а уж позже и подавно

​–​ По вашим наблюдениям, если это такое наложение пролетарского праздника и языческого праздника весны, у современных россиян, москвичей вообще есть понимание в голове, что это за такой праздник –​ 1 мая?

– Не думаю, что есть. Я думаю, как и тогда никто ни про какие особенные пролетарские дела не думал, а думали о том, что приятный день, что хорошая погода, что все зазеленело, что дети с флажками и шариками гуляют. Эта идеологическая составляющая праздника выветрилась уже даже во времена моего детства, а уж позже и подавно. Были призывы ЦК КПСС к 1 мая, были какие-то демонстрации с портретами, но кто на них ходил? Ну, кого заставляли, те и ходили, студенты и какие-нибудь несчастные зависимые служащие каких-то учреждений. А для остальных это был повод съездить за город, посидеть за столом и все. В отличие от 7 ноября, которому не повезло с сезоном, противное время. А 1 мая – приятное время, поэтому... почему нет? – заключает Лев Рубинштейн.