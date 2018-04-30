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Общество

Памятник коррупции

Памятник коррупции
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В Петербурге проходит фестиваль экскурсий "Открытая карта", которые проводят для горожан активисты и исследователи локальных проблем. 29 апреля журналист Сергей Кагермазов рассказал о своём расследовании строительства стадиона футбольного клуба "Зенит", который уже обошёлся, по данным Transparency International, в более чем 50 миллиардов рублей вместо планируемых 6,7 миллиардов. Собравшиеся также смогли узнать о проекте гражданского объединения "The Cup for People", участники которого создают альтернативный путеводитель к Чемпионату мира по футболу.

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