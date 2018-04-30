Акция в защиту Telegram в Красноярске

В Красноярске прошла акция за свободный интернет и против блокировки мессенджера Телеграм. К Енисейскому представительству Роскомнадзора пришли чуть больше десяти человек, преимущественно молодежь. Здесь же присутствовали и два человека в штатском. Чуть позднее появился и представитель полиции. Все трое стояли и просто наблюдали за происходящим. По словам организатора мероприятия, представителя красноярского отделения “Открытой России” Руслана Руденко, главная цель акции – привлечь внимание заинтересованных лиц к проблеме бездумной блокировки Роскомнадзором IP-адресов, которая создала проблемы малому и среднему бизнесу. Некоторые из них принесли с собой бумажные самолетики в знак протеста блокировки Телеграма. Акция не была согласована с мэрией: ранее активистам предложили провести пикеты в местном гайд-парке, но они сочли необходимым прийти в этот день именно к зданию Роскомнадзора.