Между Богом и Россией. Эфир в 17:05

Что вдохновляет православного американца бороться за русскую культуру и русское православие? Об этом разговор с педагогом Николаем Чертковым в программе «С христианской точки зрения».
Что вдохновляет православного американца бороться за русскую культуру и русское православие?
Что вдохновляет православного американца бороться за русскую культуру и русское православие? Об этом разговор с педагогом Николаем Чертковым в программе «С христианской точки зрения».
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