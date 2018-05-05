Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
С христианской точки зрения

Между Богом и Россией. Эфир в 17:05

Что вдохновляет православного американца бороться за русскую культуру и русское православие?

Что вдохновляет православного американца бороться за русскую культуру и русское православие? Об этом разговор с педагогом Николаем Чертковым в программе «С христианской точки зрения».

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG