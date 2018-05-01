США и Великобритания согласились с обвинениями в адрес Ирана

США давно знали о тайной ядерной программе Ирана. Так отреагировал Вашингтон на сообщение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран продолжает производство ядерного оружия вопреки так называемой "ядерной сделке".

"Эти факты согласуются с тем, что давно известно Соединенным Штатам: у Ирана есть полноценная тайная ядерная программа, которую он пытался, но не смог скрыть от всего мира и от своих собственных граждан", – говорится в заявлении Белого дома.

В свою очередь представитель премьер-министра Великобритании заявил, что британское правительство "никогда не было наивным по поводу ядерных намерений Ирана".

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал слова Нетаньяху о тайных разработках ядерного оружия Тегераном "ложью" и "нелепым детским шоу".

Накануне Биньямин Нетаньяху сообщил, что у израильской разведки есть документы из ядерного архива Ирана. По словам Нетаньяху, это 55 тысяч страниц и еще 55 тысяч файлов на двух сотнях CD-дисков. В них, по утверждению Израиля, хранится информации о проекте "Амад". И эти документы якобы доказывают: Иран обманывал весь мир, утверждая, что свернул тайную часть программы обогащения урана.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном 2015 года, предупредив, что 12 мая будет объявлено решение Вашингтона относительно дальнейшего членства в этом соглашении. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель также высказывались в последнее время об "иранском ядерном соглашении". В частности, оба лидера заявили, что соглашение нуждается в некоторых "дополнениях". Иранская сторона подчеркивала: если соглашение в нынешнем виде будет отвергнуто кем-то из подписавших его государств, то Иран тоже откажется выполнять свою часть обязательств. Соглашение 2015 года предусматривало снятие мировыми державами экономических санкций с Ирана в обмен на отказ Тегерана от развития военного ядерного потенциала.