Нетаньяху: "Иран лгал о том, что не разрабатывает атомную бомбу"

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что израильские спецслужбы располагают секретными ядерными архивами Ирана. По его словам, действующее ныне ядерное соглашение с Ираном, подписанное с Тегераном шестью мировыми державами, выгодно только иранской стороне. Нетаньяху назвал "ложью" многократные утверждения Тегерана, что иранские учёные не занимаются разработкой ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля выступил в Тель-Авиве 30 апреля на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашения с Ираном 2015 года, предупредив, что до конца мая Вашингтон может принять решение о выходе из этого международного соглашения.