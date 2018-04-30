Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Нетаньяху: "Иран лгал о том, что не разрабатывает атомную бомбу"

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что израильские спецслужбы располагают секретными ядерными архивами Ирана. По его словам, действующее ныне ядерное соглашение с Ираном, подписанное с Тегераном шестью мировыми державами, выгодно только иранской стороне. Нетаньяху назвал "ложью" многократные утверждения Тегерана, что иранские учёные не занимаются разработкой ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля выступил в Тель-Авиве 30 апреля на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашения с Ираном 2015 года, предупредив, что до конца мая Вашингтон может принять решение о выходе из этого международного соглашения.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG