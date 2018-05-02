В одни ворота. Владимир Абаринов – о тактике дипломатов

Наверное, российский дипломат Александр Шульгин решил, что пробил его звездный час. Публично разоблачить фальшивку Запада – ведь это войти в историю наравне с Эдлаем Стивенсоном, который некогда продемонстрировал в Совете Безопасности ООН фотографии советских пусковых установок на Кубе, уличая во лжи кремлевского постпреда Валериана Зорина. Вероятно, что-то в этом роде грезилось и Шульгину, российскому послу в Нидерландах и по совместительству постоянному представителю России в Организации по запрещению химического оружия. Увидев по телевизору репортаж отважного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, который нашел в сирийском городе Дума того самого мальчика, который якобы был отравлен газами, Шульгин загорелся привезти юного свидетеля в Гаагу, чтобы он предстал пред светлые очи мирового общественного мнения. Мне кажется, это личная инициатива дипломата.

Технический секретариат ОЗХО просил Россию не делать этого до тех пор, пока эксперты Организации не закончат свою работу на месте. Этой просьбе Шульгин не внял. Увы, эффектного шоу не получилось. Брифинг открылся речью Шульгина, который своей исторической параллелью подтвердил мое предположение: "Пожалуй, впервые со времен Карибского кризиса 1962 года мир подошел к опасной черте, за которой просматривалась угроза прямого военного столкновения США и России". Постпред явно вышел за рамки своих полномочий, воспарил над прозой дня, вспомнил "гляйвицкую провокацию" – инсценированное нацистами в 1939 году нападение поляков на немецкую радиостанцию, ставшее предлогом для Второй мировой войны. Здесь Шульгин не оригинален: за четыре дня до брифинга в Гааге ту же параллель провел с экрана телевизора Дмитрий Киселев. "Пресловутые псевдогуманитарии", "поймали за руку клеветников" – о, этот древний арсенал советского агитпропа! И, наконец, главный козырь – отсутствие в зале представителей США и их союзников: "Они не решились прийти на этот брифинг. Наверно, правда глаза колет, боятся посмотреть правде в лицо, боятся посмотреть в глаза маленькому Хасану. Приходит на ум наша пословица: чует кошка, чье мясо съела. Наворотили дел, потом отскочили в сторону, сейчас сидят тихо в уголке своем, мол, нас это не касается".

Морочьте голову своим телезрителям

Маленькому Хасану дали произнести всего несколько слов. Он позабыл упомянуть о том, о чем говорил прежде, – что получил от провокаторов финики, печенье и рис. Остальное говорили мужчины с беспокойными, бегающими глазами или, наоборот, прямым и наглым взглядом. Один из них назвался отцом ребенка, другие – врачом, медбратом, просто жителем Думы без определенных занятий. Рулил пресс-конференцией отнюдь не Шульгин, а представитель Сирии в ОЗХО, осанистый Гасан Обаид. После заявлений наступил черед журналистов. Практически каждый вопрос вызывал замешательство, Шульгин и Обаид долго совещались, прежде чем дать слово для ответа одному из сирийцев. А потом вдруг Шульгин объявил, что свидетелям пора собираться в обратную дорогу, поэтому брифинг заканчивается. Напоследок он произнес еще одну речь на тему "хотят ли русские войны".

Он был уверен в неотразимости российско-сирийских "доказательств". Ему даже в голову не приходило простое соображение: Дума находится в руках режима, который обвиняется в химической атаке на этот город. Россия – союзник этого режима. Можно ли при таких условиях верить показаниям свидетелей, да и те ли они, за кого себя выдают? Журналистам не дали возможности проверить их идентичность.

"А на вопрос, сколько заплатили этим сирийцам, какой все же был ответ?" – спрашивает в своем шоу Владимир Соловьев Марию Захарову. "Да, Владимир, мы заплатили! – с пафосом отвечает Захарова. – Мы платили и платим немалую цену за то, чтобы в Сирии был мир!". Они разговаривают, как на митинге, играют только в одни ворота. И на каждом шагу кричат: "Не докажете!". Мы это уже видели, и не раз. Морочьте голову своим телезрителям. А мы подождем экспертизы.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции