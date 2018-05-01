В Москве полиция задержала участников первомайского шествия

В центре Москвы полиция задержала более 20 активистов, принимавших участие в первомайской демонстрации. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на одну из задержанных Анастасию Медведеву.

Она рассказала, что задержанные – участники колонны так называемых психоактивистов. Это движение ставит целью привлечение внимания к проблемам людей с заболеваниями психики.

По словам Медведевой, активистов задерживали грубо, у них из рук вырывали плакаты. Она подчеркнула, что в полицию увезли людей с инвалидностью, а также с психическими расстройствами. Среди задержанных также есть две несовершеннолетних девушки.

Одна из организаторов акции Катрин Ненашева подчеркнула, что колонна с транспарантом "Психоактивно" шла в рамках общей согласованной демонстрации.

В чем обвиняют активистов, не сообщается. Один из них рассказал, что полицейские начали действовать молча и без объяснений.

Во вторник в Москве проходят акции, приуроченные к 1 мая. На Красной площади проводится шествие профсоюзов, в котором принимает участие мэр города Сергей Собянин, а также представители партии "Единая Россия". По заявлениям властей, в акции примут участие более 120 тысяч человек.