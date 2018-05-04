Деньги в пустоту. Никита Сологуб – об эпидемии разговоров

С 18 по 20 апреля в Международном центре торговли проходила VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Открывала обширную трехдневную программу заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, отрапортовавшая о принятии властями страны специальной программы, которая позволила "серьезно увеличить охват лечением больных ВИЧ/СПИД". На молчаливую акцию участников движения "Пациентский контроль", выстроившихся в зале в ряд в белых футболках, буквы на которых складывались в словосочетание "СТОП ПЕРЕБОИ!" (таким образом активисты пытались привлечь внимание к проблемам в поставках антиретровирусных препаратов), Голодец отвлекаться не стала, как и исполнительный директор выступающей вместе с Роспотребнадзором в качестве организатора конференции объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе.

Большинство сессий на конференции проходили под председательством российских чиновников из Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, а также представителей разных международных организаций: Всемирной организации здравоохранения, Управления ООН по наркотикам и преступности. Среди докладчиков были как активисты прогрессивных НКО, например, Евразийской сети людей, употребляющих наркотики, так и представители Русской православной церкви, один из которых пообещал: церковь сделает все возможное, "чтобы убийственной практики заместительной терапии никогда не было в нашей стране". Ему вторил священник-протестант: "Те десятки и сотни тысяч людей, которые обращались в наши реабилитационные центры, те, кто поступал к нам уже после употребления метадона, имели возможность и шанс выйти в стойкую ремиссию, в то время как по зависимым от метадона у нас есть четкая статистика, что шансов выйти в ремиссию нет. Это значит, что выход есть – без убийства при помощи метадона".

Адвокат Михаил Голиченко, выступавший на конференции в качестве представителя Канадской правовой сети по ВИЧ/СПИДу, выразил такое мнение: представители власти на этой конференции всем своим видом дают понять, что пришли вовсе не слушать. "Они пришли, только чтобы говорить, и вели себя так, что им все должны заглядывать в рот. Некоторые чиновники выступали вполне достойно, другие же вели себя весьма по-хамски, допуская комментарии про то, как "пиндосы" и "индюки" "подсадили" Россию на фармацевтическую иглу, – говорит Михаил. – На конференции можно было говорить о чем угодно, ограничений не было. Те, кто представляли власть, уверяли: в принципе все идет верным курсом. Иностранцы возражали, ведь масштаб эпидемии в России только растет, а представители гражданского общества рассказывали о перебоях в получении лекарств и нарушениях прав человека. Каждый играл свою роль".

Всего на конференции выступили около 350 докладчиков, на каждую сессию, в среднем продолжающуюся по полтора часа, приходилось по 4–5 выступлений. К расходам на докладчиков следует прибавить фуршеты, торжественные открытия сессий с участием певицы и по совместительству посла доброй воли ЮНЭЙДС Веры Брежневой, а также Gala Fashion Show на закрытии конференции. Хотя в программе были заявлены 15 спонсоров и более 10 партнеров, часть расходов покрывается государством. К примеру, на официальном портале госзакупок можно обнаружить тендер на "оказание комплекса услуг по организации и проведению молодежной площадки", заказчиком которого выступает Росмолодежь. Победителем тендера стала компания "Бюро социальных идей", которую Федеральная антимонопольная служба уже штрафовала за нечестность. В этот раз за свои услуги компания получила 2,7 миллиона рублей. Для сравнения, год содержания программы снижения вреда "Проект Апрель" (организация признана иностранным агентом) в Тольятти, городе с наибольшим уровнем распространения ВИЧ в Поволжском федеральном округе, обходится примерно в 2,5 миллиона рублей, говорит руководитель проекта Татьяна Кочеткова. Сколько всего было проведено таких конкурсов, неизвестно, поскольку в них не всегда указывается название мероприятия, на которое тратятся бюджетные деньги.

В час в России инфицируется ВИЧ 10 человек

Именно по причине несоответствия размаха конференции успехам российских властей в борьбе с ВИЧ фонд имени Андрея Рылькова (организация признана иностранным агентом) третий раз бойкотирует это лицемерное мероприятие, говорит президент фонда Анна Саранг. "Эта конференция, на которую тратятся миллионы рублей, – показной фарс, необходимый властям для того, чтобы показать иностранным партнерам свою мнимую заинтересованность в эффективных мерах по противодействию ВИЧ. Несмотря на огромные бюджеты, которые вкладываются в пафосные мероприятия, в России не ведется какая-либо работа, направленная на профилактику".

Саранг напоминает, что сейчас Россия – третья в мире страна по скорости роста эпидемии ВИЧ, отставая лишь от ЮАР и Нигерии. Некоторые государства уже достигли нулевого уровня новых случаев инфекции. Цифры говорят сами за себя: в час в России инфицируется 10 человек, в прошедшем 2017 году было зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения. По мнению Саранг, ответственность за это несет в частности российское правительство, которое намеренно саботирует профилактику ВИЧ и не проводит эффективных программ, таких как заместительная терапия и программы снижения вреда. Это подменяется криминализацией и дискриминацией уязвимых групп – людей, употребляющих наркотики, секс-работников и мужчин, занимающихся сексом с мужчинами.

"Репрессивный подход во внутренней политике задевает всех: российское правительство спонсирует государственную гомофобию; агрессия в Украине приводит не только к войне, но и к лишению доступа к жизненно важным лекарствам для людей с ВИЧ; НКО, занимающиеся научно-обоснованной профилактикой ВИЧ, истребляются; криминализация метадона ведет к тысячам смертей российских граждан. Люди, которые готовы рассказать о заместительной терапии на собственном опыте, даже не могут поучаствовать в конференции, поскольку в России метадон вне закона", – сетует Саранг. Адвокат Голиченко пытался привезти на конференцию людей, участвующих в заместительной терапии, однако сделать это не удалось. "Решили не рисковать свободой человека на заместительной терапии и продолжить переписку с российскими властями для устранения противоречий правового регулирования", – объясняет он. Вместо участия в конференции активисты ФАР провели пикеты. Поначалу полицейские пытались убедить активистов в том, что акция незаконна, и прогнать их, но после разговора с начальством лишь переписали паспортные данные и стали наблюдать за происходящим издалека.

По мнению Анны Саранг, для россиян и жителей соседних стран конференция по ВИЧ/СПИД интересна возможностью общения, встреч с друзьями и коллегами. Раньше мероприятия в России по теме СПИДа финансировались из иностранных источников более активно, теперь ситуация изменилась. Тем не менее, активисты из регионов продолжают заниматься своей работой, часто вопреки противодействию властей. Наплыв иностранцев на конференцию Саранг объясняет "завидной наивностью и верой этих людей в то, что если говорить много душевных речей, немного похвалить и немного пожурить представителей правительства, а потом показать, как здорово в других странах удалось справиться с проблемой СПИДа, то они послушают и сделают что-то полезное". К сожалению, это не так.

Саранг напоминает, что грант Глобального фонда по поддержке 26 проектов снижения вреда от наркоприменения в России закончился в апреле этого года. Российское правительство взять эти программы на себя отказалось, зато готово тратить огромные деньги на конференции. "Важно понимать, что эта конференция, в принципе, не значит вообще ничего: мнения высказаны, театр уехал, реальных изменений не будет, а эпидемия продолжится", – добавляет Голиченко.

Никита Сологуб – журналист

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