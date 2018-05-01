Парламент Армении обсуждает избрание нового премьера

Парламент Армении обсуждает вопрос об избрании нового премьер-министра страны.

Вице-спикер Эдуард Шармазанов заявил, что фракция правящей Республиканской партии пока не приняла окончательного решения по тому, как будет голосовать. Однако, по его словам, лидер нынешнего протестного движения в Армении и единственный кандидат на пост премьера Никол Пашинян не может быть главой правительства. В этом он якобы удостоверился после вчерашней встречи с Пашиняном.

Сам Пашинян во время сегодняшнего выступления в парламенте сказал, что попытки Республиканской партии провалить голосование вызовут цунами. Он также заявил о необходимости проведения внеочередных выборов парламента.

Президент Армении Армен Саркисян призвал сегодня все политические и общественные силы проявить здравомыслие и действовать в рамках закона.

Кандидатуру Пашиняна поддержали оппозиционные партии, у которых в парламенте в общей сложности 47 голосов. Для выбора премьера необходимо 53 голоса. 58 мест принадлежат правящей Республиканской партии. Ранее оппозиционер призвал своих сторонников собраться на площади республики в день голосования.

С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако в стране продолжились протесты против правящей Республиканской партии.

Госдепартамент США призывал все стороны воздержаться от насилия и провести переговоры о формировании нового правительства страны.