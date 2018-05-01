В Париже тысячи горожан участвовали в первомайских акциях

Во Франции 1 мая прошли традиционные первомайские демонстрации профсоюзов, левых активистов и националистов. В Париже демонстрация переросла в столкновения леворадикальных активистов движения "Черный блок" с полицией. Как сообщает AFP, около 200 человек этого движения были задержаны.

Десятки тысяч человек вышли на улицы в Париже. Колонны профсоюзов должны были пройти от площади Бастилии до площади Италии, однако движение демонстрантов было прервано из-за присоединившихся к шествию леворадикальных активистов движения "Черный блок", сообщает Международное французское радио.

Около 1200 молодых людей в черном и с закрытыми лицами стали забрасывать полицейских "коктейлями Молотова" и разными подручными предметами. Демонстранты били на своем пути витрины магазинов и банков, поджигали мусорные баки. Также AFP сообщает о попадании зажигательной смеси в один из ресторанов сети "Макдоналдс".