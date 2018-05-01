В Москве задержаны участники конференции националистов

В Москве 1 мая состоялась конференция русских националистов по тематике "Социальное и национальное государство. Чего хотят националисты после отставки Путина?". На конференции свою политическую позицию представили участники Комитета "Нация и свобода" (КНС), "Черного блока", Движения идентаристов, Ассоциация народного сопротивления (АНС) и "Национал-революционный аванград".



Как сообщается в соцсети "ВКонтакте", к третьему часу работы конференции прибыли полицейские. Лидеры националистических организаций Москвы, включая Владимира Ратникова ("Черный блок"), Георгия Шишкова (КНС), вместе с несколькими сторонниками оказались заблокированными на крыше здания.



Не менее семи участников конференции, включая Дмитрия Карасева из АНС, доставлены в ОВД Тимирязевского района.



В сообщении о произошедшем действия полиции названы незаконными. Комитет "Нация и свобода" готов направить заявления в Генеральную прокуратуру и Службу собственной безопасности МВД – по факту превышения служебных полномочий и незаконного лишения граждан свободы.