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В Москве задержаны участники конференции националистов

Конференция русских националистов в Москве, 1 мая 2018

В Москве 1 мая состоялась конференция русских националистов по тематике "Социальное и национальное государство. Чего хотят националисты после отставки Путина?". На конференции свою политическую позицию представили участники Комитета "Нация и свобода" (КНС), "Черного блока", Движения идентаристов, Ассоциация народного сопротивления (АНС) и "Национал-революционный аванград".

Как сообщается в соцсети "ВКонтакте", к третьему часу работы конференции прибыли полицейские. Лидеры националистических организаций Москвы, включая Владимира Ратникова ("Черный блок"), Георгия Шишкова (КНС), вместе с несколькими сторонниками оказались заблокированными на крыше здания.


Не менее семи участников конференции, включая Дмитрия Карасева из АНС, доставлены в ОВД Тимирязевского района.

В сообщении о произошедшем действия полиции названы незаконными. Комитет "Нация и свобода" готов направить заявления в Генеральную прокуратуру и Службу собственной безопасности МВД – по факту превышения служебных полномочий и незаконного лишения граждан свободы.

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