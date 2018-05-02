Украина присоединилась к новым санкциям США в отношении России

Украина "синхронизировала" свои санкционные списки в отношении России с американскими. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Ведомство также продлило уже действующие санкции в отношении Кремля, которые были введены по обвинению в аннексии Крыма и военной агрессии на отдельных территориях Донбасса.

6 апреля США ввели новые санкции в отношении 24 граждан России и 14 компаний. Среди тех, кто попал под ограничения, – миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, глава ВТБ Алексей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД России Владимир Колокольцев, а также глава Роскомнадзора Александр Жаров. Россия готовит ответные санкции.