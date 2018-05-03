Треть россиян против передачи переписки в мессенджерах властям

Только 31 процент россиян не поддерживает передачу личной переписки в мессенджерах властям по запросу правоохранительных органов. Это следует из опроса "Левада-центра", результаты которого публикует "Коммерсантъ".

Столько же респондентов заявили, что "скорее поддерживают" такие требования, а 17 процентов — полностью поддерживают. 22 процента участников опроса затруднились с ответом на данный вопрос.

Об обязанности интернет-сервисов по требованию властей предоставлять доступ к личной переписке слышала половина россиян, из них 59 процентов считают, что это делается для борьбы с терроризмом, а 28 процентов заявили, что подобные меры ведут к ограничению свободы слова и цензуре.

При этом 39 процентов опрошенных россиян о блокировке мессенджера Telegram в России "впервые услышали" от социологов.

Ранее аналогичный опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, только четверть россиян считают важным сохранить доступ к Telegram.

13 апреля суд в Москве постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram в России из-за того, что он не передал ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор в попытках ограничить доступ к Telegram потребовал от провайдеров заблокировать несколько миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе ряда сайтов и интернет-сервисов. Действия Роскомнадзора подвергли критике ведущие российские IT-компании, ряд политиков и общественных деятелей. Telegram у большинства пользователей в России по-прежнему работает.

30 апреля в Москве прошел согласованный с властями митинг "За свободный интернет", в котором приняли участие более 10 тысяч человек.