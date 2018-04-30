Тысячи людей пришли на акцию в поддержку Telegram в Москве

В Москве на митинг в поддержу мессенджера Telegram, который проходит в эти минуты на проспекте Сахарова, пришли около 5 тысяч человек. Об этом сообщают активисты.

На митинг пришел оппозиционер Алексей Навальный. Политик заявил, что из-за сотрудников полиции ему удалось не сразу попасть на площадку, где проходит акция.

По словам Навального, нужно бороться за свободу интернета и он рад, что митинг в поддержку Telegram состоялся. Оппозиционер также сказал, что будет призывать людей прийти на несогласованную акцию 5 мая, несмотря на предупреждения сотрудников полиции.

В Москве в понедельник проходит митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram. Его организовали активисты Либертарианской партии России. Митинг поддержал основатель Telegram Павел Дуров. Радио Свобода ведет прямую трансляцию с проспекта Сахарова, где власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек.