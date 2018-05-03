СМИ: "Ренова" из-за санкций США просит запретить импорт газировки

Группа "Ренова", как и её владелец, российский олигарх Виктор Вексельберг, попавшая под санкции США, направила в правительство предложения по поддержке своих активов. Если они будут прияты, то для компании это создаст льготную экономическую среду, пишет сегодня "Коммерсантъ".

По информации издания,группа "Ренова" предлагает полностью запретить импорт прохладительных напитков и минеральной воды для поддержки входящего в ее состав "Байкал холдинга". Кроме того, "Ренова", просит рефинансировать в госбанках полученные ею на Западе кредиты на 820 миллионов евро под залог акций "РусАла". Помимо этого "Ренова" просит содействия в получении госзаказов и различных таможенных льгот, включая заградительные ввозные пошлины на продукцию непосредственных конкурентов.

Группа, по информации "Коммерсанта", не ожидает получить все запрошенные льготы, но собирается настаивать, что для сохранения рабочих мест нужны оборотные средства или крупный госзаказ.

6 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список нескольких крупных российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также ряд принадлежащих им компаний. Это привело к падению курса рубля и котировок на Московской бирже. По данным Reuters, из-за американских санкций были заморожены активы "Реновы" на 1,5 — 2 миллиарда долларов. Правительство России заявило, что компаниям, попавшим в санкционный список, будет оказана поддержка. Москва готовит ответные санкции.