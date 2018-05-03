Глава Минкомсвязи: в России после Telegram могут заблокировать Viber

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров не исключил, что мессенджер Viber могут заблокировать в России, как и Telegram, если ФСБ не получит доступ к ключам шифрования.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", — цитирует министра ТАСС.

Он также заявил, что не будет комментировать информацию о возможной отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Telegram блокируют в России с 16 апреля по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

30 апреля в Москве прошёл многотысячный митинг "За свободный интернет". Согласно опросу "Левада-центра", только 31 процент россиян не поддерживает передачу личной переписки в мессенджерах властям по запросу правоохранительных органов.