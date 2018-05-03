Польского журналиста Мацейчука депортировали из России

Польского журналиста Томаша Мацейчука депортировали из России и запретили ему въезд на 30 лет. Об этом Мацейчук сообщил на своей странице во "ВКонакте". Как сообщил телеканал "Дождь", Мацейчук опубликовал фотографию документа, в котором говорится, что ему запрещен въезд в России до 10 апреля 2048 года. По его словам, Федеральная Миграционная Служба РФ сочла, что он "раньше находился на территории России незаконно - не выехал из страны в положенный срок".

При этом Мацейчук отметил, что ранее всегда прилетал в Москву по деловой трехмесячной визе и улетал вовремя. На этот раз в Россию, по его словам, его пригласил российский телеканал для участия в съемках передачи и оплатил ему перелет. По мнению журналиста, был отдан "политически мотивированный приказ сверху, чтобы его убрать из российского телеэфира.

"Меня предупреждали, что такое может случится и говорили какие темы не трогать, чтобы этого избежать. Депортация и запрет на въезд на 30 лет показывают слабость российской власти, которая уже в открытую идёт по пути цензуры, запретов и изоляции", - написал Мацейчук.

Вечером 2 мая о задержании журналиста в "Домодедово" сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В аэропорту "Домодедово" при прохождении паспортного контроля в Россию его не пустили, так как он "является персоной нон грата за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских националистов и осквернении могил советских бойцов". Информацию об осквернении могил Мацейчук отрицал.

27 февраля Мацейчука задержали в его квартире в Мытищах, у него прошел обыск. В результате суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей и отпустил на свободу, отметил он. В 2016 году Мацейчук стал участником драки на съемках шоу "Право голоса" на телеканале ТВЦ. Ранее в том же году Мацейчук сообщил, что ему на пять лет запретили въезд на Украину.