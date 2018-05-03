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США требуют освободить крымского активиста Владимира Балуха

Владимир Балух

США призвали власти аннексированного Россией Крыма освободить украинского активиста Владимира Балуха, который уже около полутора месяцев держит голодовку в крымском СИЗО.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который голодает уже 43 дня. Неприемлемо, что Россия сажает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании", - написала в твиттере
официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Владимир Балух после аннексии Крыма повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта. В январе суд в Крыму приговорил его к трем годам и семи месяцам колонии поселения, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух вины не признаёт. Правозащитники полагают, что дело в отношении украинского активиста могло быть сфабриковано.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в СИЗО, протестуя против незаконного приговора.

Правозащитный центр "Мемориал" в октябре 2017 года внёс Балуха в список политзаключенных.

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