Крымский активист Владимир Балух объявил голодовку в СИЗО

Крымский активист Владимир Балух, приговоренный российским судом к 3 годам и 7 месяцам колонии по обвинению в хранении оружия и взрывчатки, объявил бессрочную голодовку в следственном изоляторе. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Своей голодовкой Балух хочет выразить протест против незаконного приговора по сфабрикованному уголовному делу, заявили в понедельник в правозащитной организации.

Приговор Владимиру Балуху был вынесен в январе. Обвинение требовало назначить ему пять лет колонии.

Балух после аннексии Крыма повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта. В конце прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Они утверждали, что на чердаке его дома были обнаружены десятки патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха настаивает, что доказательства "получены с нарушением закона". Свою вину Балух не признаёт.