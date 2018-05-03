Источники: Трамп близок к решению о выходе из "сделки" с Ираном

Президент США Дональд Трамп близок к решению о возобновлении действия санкций против Ирана, однако при этом может и не объявить о формальном выходе Соединенных Штатов из "ядерной сделки" с Тегераном. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Трампа, в Белом доме в преддверии 12 мая - дня, до которого президент должен принять решение о том, продлевать ли мораторий на санкции - ведутся оживленные дискуссии по этой теме.
Сам Трамп, как утверждают источники, выступает за выход из заключенного три года назад соглашения с Ираном, по которому Тегеран отказался от разработок ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций. Однако он принимает во внимание позицию европейских союзников, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно посещал США с визитом. Макрон выступает за то, чтобы "ядерная сделка" оставалась в силе, однако в перспективе была расширена с тем, чтобы Иран взял на себя больше обязательств. Сохранить договор, который с Ираном заключили 6 мировых держав, призвал и генеральный секретарь ООН.
Как утверждает Reuters, Трамп может выбрать компромисс - восстановить действие санкций, но при этом не выйти из договора с Ираном формально, чтобы дать шанс на пересмотр его условий. Неясно, однако, как поступит в этом случае Тегеран. Лидеры этой страны ранее угрожали выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и "наказать" союзников США на Ближнем Востоке, если Вашингтон выйдет из договора.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что израильские спецслужбы располагают секретными ядерными архивами Ирана. Нетаньяху назвал "ложью" многократные утверждения Тегерана, что иранские ученые не занимаются разработкой ядерного оружия.
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