Пашинян вновь выдвинут кандидатом в премьеры Армении

В Армении лидер массовых протестов, депутат Никол Пашинян вновь официально выдвинут кандидатом на должность премьер-министра.

Как сообщает Армянская служба Радио Свобода (Радио Азатутюн), в поддержку кандидатуры Пашиняна поставили подписи 41 из 105 депутатов парламента - представители трех оппозиционных фракций.

Правящая Республиканская партия, располагающая большинством в парламенте, ранее заявила, что поддержит кандидата в премьеры, в поддержку которого выскажутся более одной трети депутатов.

Это заявление было сделано вечером 2 мая - после массовых акций протеста сторонников Пашиняна, которые перекрыли главные улицы Еревана, шоссе в международный аэропорт, заблокировали станции метро и правительственные здания.

1 мая депутаты от Республиканской партии проголосовали в парламенте против кандидатуры Пашиняна, и он не был избран. Новое голосование должно пройти 8 мая. Если премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен, и состоятся новые выборы.

Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Саргсяна, а после его ухода 23 апреля - избрания Пашиняна новым премьером. В ненасильственных акциях протеста участвуют сотни тысяч людей по всей стране.