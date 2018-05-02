Правящая партия Армении поддержит кандидата в премьер-министры, выдвинутого третью парламента

Фракция Республиканской партии Армении (РПА), имеющая большинство в парламенте страны, на выборах премьер-министра поддержит кандидата, который будет выдвинут третью парламентариев. Об этом по итогам заседания РПА с участием бывшего президента и бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна заявил глава фракции Ваграм Багдасарян. Он добавил, что своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет.

Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении остается Никол Пашинян, лидер протестующих. После того, как 1 мая он не смог набрать достаточного количества голосов парламентариев, чтобы возглавить правительство, на улицы Еревана вышли десятки тысяч человек. Они перекрыли дороги, заблокировали метро и входы в правительственные здания. Следующее голосование парламента по выбору нового премьер-министра назначено на 8 мая.