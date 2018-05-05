Отжаться и отжать. Роман Арбитман – о связи поколений

Оппозиционный митинг 5 мая у нас в Саратове власти не согласовали. Ну то есть для вида предложили провести его у черта на куличках, "где встречается редко городской экипаж", а когда устроители отказались, им с облегчением объявили, что тогда разрешения не будет вообще. Бузотерам намекнули, что саратовцам в этот день не до митингов. Есть, знаете ли, дела поважнее: в центре города запланирована важнейшая спортивно-патриотическая акция "Рекорд Победы" под руководством местных атлетов.

Суть акции в том, чтобы (дальше цитирую новости) "отжаться по одному разу за каждый прожитый день с момента окончания войны". Подобные мероприятия пройдут и в других городах России – так, чтобы в общей сложности количество отжиманий достигло 26 663. Осознаете высокий символизм этого события? Прадеды сражались, а правнуки отжались. Чем не связь поколений? По мнению организаторов, "молодые люди смогут показать ветеранам, что их подвиг не забыт, и поднять патриотический дух населения".

Такие дивные новости в России – не редкость, и каждую, казалось бы, комментировать довольно просто. Ты имеешь полное право назвать идиотами или по меньшей мере безнадежными пошляками тех властных чинуш, в чьих головах родилась очередная идея "конвертировать" Победу в нечто-для-галочки. Ты легко можешь дать волю сарказму, придумывая сценарии аналогичных, не менее дурацких "мероприятий". Например, предложить устроителям акции "Рекорд Победы" привлечь и другие виды состязаний. Отчего бы не устроить такой же счет прыжкам в высоту или кувыркам? Почему бы не позвать в ту же компанию булочников или производителей прохладительных напитков? Разве нельзя патриотично слопать 26 663 пирожка с повидлом или выпить 26 663 стакана кваса? Смотрите, как здорово: прыгнул, кувыркнулся, съел пирожок, запил квасом – и готово, приобщился к Победе…

Прошлое тоже истощаемо и уже потихоньку кончается

Увы, сатирические пассажи такого рода, годные к употреблению еще лет пять назад, ныне не срабатывают. Главная примета современной России – сокращение до нуля дистанции между оригиналом и пародией, окончательное исчезновение грани между злым гротеском и чиновничьим дебилизмом. Пока изобретаешь фейк, реальность обгоняет фантазии. Только-только сочинишь сарказм про пирожок Победы, а в твоем родном городе уже проходит презентация специально к 9 мая изготовленных детских шоколадных наборов в виде орденов времен Великой Отечественной. Где-то неподалеку репетируют торжественный "парад" малышей детсадовского и ясельного возраста, наряженных в гимнастерочки и кирзовые сапожки, и декорируют детские коляски под "Т-34". В соседней области тем временем уже обещают провести на праздник "дегустацию блокадного хлеба", возле памятника Александру Матросову.

Подобные выплески реальности, похожей на бред, вызывают и печаль, и тоску, и тошноту, но только не удивление. Из всех "духовных скреп", пришпиленных к России, остались только две: углеводороды и Победа над нацизмом, случившаяся более семи десятилетий назад. Поскольку нынешняя экономическая конъюнктура, усугубляемая бездарностью и своекорыстием миллиардеров от "Газпрома" и "Роснефти", не благоприятствует первой из скреп, поскольку к плохой экономике добавляется совсем уж дурная политика, то путинскому агитпропу остается лишь скрепа №2. По сравнению с нефтью и газом, запасы которых однажды закончатся, Победа кажется идеологам вечным, дешевым, неиссякаемым ресурсом.

Но это ошибка. Бодрая казенщина, поставленная на поток и доведенная до абсурда, девальвирует подвиги и унижает погибших. Прошлое тоже истощаемо и уже потихоньку кончается. Пресс идеологии утюжит минувшее, отжимая все мало-мальски достойное уважения, оставляя только шелуху. Правильнее всего сравнить историю с почвой: если ей злоупотреблять, год за годом снимая пропагандистские урожаи и не думая о последствиях, то однажды на этой почве не вырастет ничего. Даже сорняки.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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