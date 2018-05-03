Глава Нижнего Новгорода после митинга призвал не доплачивать за ЖКХ

Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов призвал жителей двух районов города повременить с оплатой резко выросших счетов за отопление. По его словам, вопросом цен на услуги ЖКХ сейчас займутся надорные органы, после чего плату за теплоснабжение могут скорректировать.

В четверг около двухсот жителей Нижнего Новгорода вышли на митинг перед зданием местной коммунальной компании. Они перекрыли дорогу и требовали объяснить, почему они должны доплатить такие суммы за отопление. Горожанам пришли квитанции с требованием оплатить до 12 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Счета с повышенной платой за отопление получили жители более чем четырёхсот домов. В общей сложности дополнительная сумма к оплате составляет порядка ста миллионов рублей. По информации местных СМИ, возросшие счета основаны не на фактическом потреблении, а исходя из нормативов.