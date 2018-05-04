Президент Земан рассказал о производстве в Чехии яда "Новичок"

В Чехии для исследований в небольшом количестве производился нервно-паралитический газ А-320, который относится к категории отравляющих веществ "Новичок". Об этом сообщил в эфире телеканала Barrandov президент Чехии Милош Земан.

Эксперимент проводился в ноябре 2017 года в Военном исследовательском институте Министерства обороны в Брно, заявил Земан со ссылкой на доклад чешской Службы безопасности и информации. После тестов, по его словам, вещество было уничтожено.

В то же время, по данным Службы безопасности и информации, тестируемое вещество не было "Новичком". Однако Земан сослался на мнение военной разведки, которая, по его словам, обладает большей информацией по этой теме.

"Мой вывод таков: у нас был произведен и протестирован „Новичок“, хотя и в небольшом количестве, а затем был уничтожен. Мы знаем, где, знаем, когда, так что было бы лицемерием делать вид, будто ничего подобного не происходило", - сказал президент Чехии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала одним из "наиболее вероятных источников происхождения" "Новичка"Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Министр обороны Чехии Карла Шлехтова тогда заявила, что ее страна непричастна к созданию этого отравляющего вещества, а подобные заявления абсурдны. 26 марта Милош Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве в стране таких веществ.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.