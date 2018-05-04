Правительство РФ хочет ввести штрафы за оборот санкционных товаров

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о штрафах за оборот санкционных товаров. Поправки предусматривают штрафы от трех тысяч рублей для физических лиц, до ста тысяч рублей – для юридических лиц. Закон не будет распространяться на случаи покупки товаров для личных нужд.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России не предусмотрена административная ответственность за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Под оборотом санкционных товаров подразумевается их перевозка по территории России, хранение, переупаковка, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними.

15 мая Госдума рассмотрит законопроект об ответе на новые санкции США. Его авторы предлагают ограничить импорт в Россию ряда американских товаров, в том числе лекарств, сельскохозяйственной продукции, табака и алкоголя. Депутаты также предложили лишить граждан США возможности работать в России и позволить производить американские товары без разрешения правообладателей.