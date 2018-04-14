Вице-спикер Госдумы предложил пить "Боярышник" вместо лекарств из США

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заваривать кору дуба и пить "Боярышник" вместо американских лекарств. Так он ответил в эфире канала "Россия-1" на вопрос о том, пострадают ли россияне от возможного запрета на ввоз медикаментов из стран, поддержавших американские санкции в отношении России.

Политику Борису Надеждину, который заявил, что из-за проблем со здоровьем он вынужден принимать препараты из стран "вероятного противника", Толстой предложил "сплевывать" эти лекарства.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях против США и иных государств, который предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

Законопроект предполагает запрет на ввоз технологического оборудования и программного обеспечения из США, а также запрет или ограничение на работу в России для граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, в документе предлагается ограничить ввоз в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также лекарств.

Депутаты также предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. О каких конкретно товарах идет речь, не уточняется.