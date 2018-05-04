Глава ОЗХО рассказал о дозе примененного против Скрипалей яда

Для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта использовали от 50 до 100 граммов жидкого нервно-паралитического вещества. Об этом в интервью The New York Times заявил руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

По его мнению, такое количество яда с высокой долей вероятности было произведено для использования в качестве оружия, а не для лабораторных исследований.

Инспекторы ОЗХО собрали образцы вещества с дверной ручки дома Скрипалей и на территории парка, где они были обнаружены на скамейке в безсознательном состоянии , а также "в нескольких других местах, где они появлялись". По словам Узюмджю, яд был высокой чистоты, и, похоже, очень устойчив. На него не влияют погодные условия.



Узюмджю также заявил, что предпринял необходимые шаги, чтобы включить "Новичок" в список химического оружия, контролируемого ОЗХО. Все страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химоружия, будут обязаны декларировать производство или склады хранения этого вещества.



Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. Москва это отрицает.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Великобритании о химическом составе вещества, которым отравили Скрипалей.

Покушение на Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Около 30 стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Россия в ответ начала высылать сотрудников западных дипмиссий.