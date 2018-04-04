Россия высылает дипломатов еще двух государств – Бельгии и Венгрии

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата еще двух дипломатов иностранных государств – Бельгии и Венгрии. Они должны покинуть Россию в рамках так называемых "зеркальных мер" в отношении стран, которые ранее выслали российских дипломатов из-за отказа Кремля отвечать на вопросы по "делу Скрипаля". Информация о высылке венгерского дипломата опубликована на сайте МИДа. О мерах в отношении сотрудника посольства Бельгии в России сообщает бельгийская газета Le Soir.

Ранее Москва уже объявила о высылке дипломатов 25 стран: США, Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Черногории. Ожидается, что из России также вышлют дипломатов Грузии. От Великобритании Кремль потребовал уровнять численность сотрудников британских дипмиссий в России и российских в Лондоне.

Более 150 российских дипломатов были высланы из иностранных государств после того, как Кремль отказался отвечать на вопросы по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", произведенным в СССР. Лондон назвал это покушением со стороны Кремля и применением химического оружия на территории Соединенного Королевства. Москва все обвинения по "делу Скрипаля" отвергает.