Сторонников Навального задерживают накануне акции "Он нам не царь"

В нескольких городах России задержаны сторонники Алексея Навального накануне объявленной оппозиционером акции протеста "Он нам не царь" , приуроченной к инаугурации президента Владимира Путина.

В Санкт-Петербурге задержали координатора движения "Петербургская весна" и волонтера штаба Навального Илью Гантварга, в Чебоксарах - координатора местного штаба оппозиционера Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово - волонтера Дмитрия Диденко.

​По данным "ОВД-Инфо", в Тамбове сотрудниками полиции был задержан помощник координатора местного штаба Навального Игорь Сливин. В Рязани в отделе полиции несколько часов удерживалиактивиста Всеволода Паршина, распространявшего листовки об акции 5 мая. В Красноярске во дворе дома была задержана сотрудница штаба Алексея Навального Мария Маковозова. В Краснодаре задержан активист "Открытой России" Виктор Чириков.

Большинству задержанных предъявлены обвинения в нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия.

Помимо задержаний, сотрудники правоохранительных органов прибегают и к другим формам давления на сторонников Навального. Так, в Волгограде сотрудники прокуратуры пришли в местную школу, чтобы вынести предостережение волонтеру штаба Навального о возможном привлечении к ответственности за участие в акции "Он нам не царь" 5 мая, которая была согласована властями еще в апреле.

В штабе Навального в Екатеринбурге полицейские провели обыск и забрали на экспертизу несколько листовок, напечатанных к акции протеста 5 мая.

Алексей Навальный призвал своих сторонников провести 5 мая акции протеста, приуроченные к назначенной на 7 мая инаугурации Владимира Путина. Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура и предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга.