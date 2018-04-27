Навальный отказался провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова

Оппозиционер Алексей Навальный отклонил предложение московской мэрии перенести акцию 5 мая на проспект Сахарова, назвав его провокацией и нарушением прав граждан. Оппозиционер настаивает, что шествие должно пройти на Тверской. Он подчеркнул, что организаторов не устраивает маршрут длиною в 350 метров за пределами Садового кольца.

Руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников ранее сообщил "Интерфаксу", что мероприятие на Сахарова уже согласовано.

Накануне в мэрии Москвы заявили о планах провести переговоры со сторонниками Навального. Черников тогда утверждал, что чиновники "вступили в диалог с организаторами".

В минувший вторник Алексей Навальный сообщил, что московские власти не согласовали акцию "Путин нам не царь", намеченную на 5 мая – за два дня до инаугурации президента. В мэрии отказ в проведении акции в центре города объяснили подготовкой к параду Победы.

Оппозиционер призвал своих сторонников, вне зависимости от решения властей, провести шествие по Тверской улице с митингом на Манежной площади против, как он выразился, цензуры, коррупции, бедности и неравенства.