Владельцу сервиса доставки еды грозит уголовное дело из-за GPS-трекеров

Следственный комитет России решает вопрос о возбуждении уголовного дела против основателя сервиса доставки еды "ВкусLab" Артема Лаптева за покупку китайских GPS-трекеров для курьеров. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Год назад Лаптев закупил на сайте AliExpress трекеры стоимостью 500 рублей, чтобы разработать приложение, благодаря которому клиент мог отслеживать движение курьера и рассчитывать время доставки еды. Такую технологию используют в приложении по вызову такси. Там в качестве передатчика координат водители используют свои мобильные телефоны. Однако курьер весь день на ногах, ему негде подзарядить телефон, объяснил Лаптев. Сами трекеры предприниматель так и не получил.

В апреле его вызвали к следователю. Как выяснилось, заказ Лаптева задержали на таможне. У трекеров обнаружили встроенные микрофоны. Следователь усмотрел в этом признаки преступления по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Максимальное наказание по этой статье от трех до четырех лет лишения свободы.

Ранее прокуратура Курганской области извинилась перед фермером Евгением Васильевым, против которого возбудили уголовное дело за покупку в интернете китайского GPS-маячка для слежения за коровой. В конце прошлого года вопрос о судьбе фермера был задан президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Путин тогда заявил, что не видит в покупке трекера ничего криминального.

В Генеральной прокуратуре России признали, что закон "имеет издержки". В ведомстве была создана рабочая группа, "которая готовит корректировку законодательства", сообщает "Коммерсантъ".