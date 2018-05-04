Трамп заявил, что будет защищать право американцев на ношение оружия

Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу перед участниками ежегодного форума Национальной стрелковой ассоциации (НСА) в Далласе, штат Техас.

Он призвал своих сторонников не проявлять самоуспокоенность и равнодушие в ходе предстоящих в ноябре этого года промежуточных выборов в Конгресс США, подчеркнув, что республиканцы должны выиграть эти выборы.

Дональд Трамп заявил, что в Америке права, гарантированные Второй поправкой, "находятся под угрозой". "На ваши права сейчас нападают, – сказал он. – Но они никогда, никогда не будут в опасности, пока я являюсь президентом".

После инцидента со стрельбой в школе города Паркленда (штата Флорида) в середине февраля этого года, жертвами которого стали 17 подростков, в США поднялась волна общественного негодования, особенно, среди молодежи, и участились требования ужесточить. законы о владении оружием.

Ответом сторонников НСА стали митинги и выступления в поддержку Второй поправки к Конституции США, гарантирующей право на владение оружием.

В последние десятилетия президенты США старались избегать публичных выступлений перед сторонниками НСА. Единственным исключением за последние 35 лет стал Рональд Рейган, обратившийся к участникам форума в 1983 году.

Дональд Трамп поблагодарил рэп-исполнителя Канье Уэста, который в последние недели неоднократно публично заявлял о своей поддержке президента, за то, что благодаря этому его рейтинг доверия у афроамериканцев "вырос вдвое". Об этом сообщил "Голос Америки".