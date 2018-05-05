Полиция задержала двух сторонников Алексея Навального в Челябинске
Правоохранительные органы в субботу утром задержали двух активистов штаба оппозиционера Алексея Навального в Челябинске, сообщил координатор штаба Борис Золотаревский в Facebook.
"В восемь утра они (полицейские) задержали нашего несовершеннолетнего волонтера, который не был в числе организаторов и близко, по понятным причинам. Также только что задержали Александра Беляева возле дома. Предлог - кража", - написал Б.Золотаревский.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области агентству "Интерфакс-Урал" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. "У нас пока таких данных нет", - сказал представитель пресс-службы.
Власти Челябинска не дали разрешение сторонникам А.Навального на проведение мероприятия в центре города 5 мая, сообщал ранее агентству "Интерфакс-Урал" Б.Золотаревский. "Мы подали уведомление в администрацию города о проведении шествия и митинга в рамках всероссийской акции, но нам отказали. При этом нам не предоставили альтернативного места и времени. В ответе говорится, что все площадки для проведения массовых мероприятий днем 5 мая заняты, и предложили нам выбрать другую дату и место", - пояснил Б.Золотаревский, который вместе с тем считает проведение мероприятия законным.
Корреспондент проекта "Сибирь.Реалии" в Красноярске сообщает о столкновении протестующих с сотрудниками полиции.
Более 700 участников несогласованной акции направляются в центр города к краевому правительству. Все дороги перекрыты бойцами ОМОНа, которых, по нашим данным, более 200 человек. Полиция применяет силу и уносит протестующих в автозаки, ОМОН задерживает людей десятками.
В пятницу, 4 мая, в Санкт-Петербурге, Тамбове, Чебоксарах и других городах были арестованы сторонники Алексея Навального.
В Петербурге арестован активист "Открытой России" Ильи Гантварг – за участие в акции 28 марта на Марсовом поле памяти погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Его признали виновным в неподчинении законному распоряжению полицейского. Гантварг также оштрафован на десять тысяч рублей за нарушении порядка организации акции.
В Тамбове суд назначил помощнику координатора штаба Алексея Навального Игорю Сливину 20 суток административного ареста за организацию одиночных пикетов 7 октября 2017 года. Активист штаба Андрей Поляков получил 25 суток ареста за одиночный пикет.
В Краснодаре суд вынес решение об аресте на 10 суток координатора местного штаба Навального Размика Симоняна за организацию акции без подачи уведомления и призывы в интернете участвовать в акции "Он вам не царь".
Суд в Чебоксарах арестовал координатора штаба Навального Семена Кочкина на 10 суток из-за публикации в соцсети "ВКонтакте" призыва прийти на акцию 5 мая.
Ранее власти Москвы запретили акцию "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Отказ согласовать акцию власти объяснили нежеланием организаторов принять предложенные мэрией места для её проведения.
Алексей Навальный в своём блоге 4 мая призвал жителей Москвы и Петербурга выйти на акции, право на проведение которых мирно и без оружия предусмотрено Конституцией России.
В Красноярске власти испугались и митинг не согласовали, перед акцией арестовали координатора и заместителя.
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