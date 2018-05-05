Полиция задержала двух сторонников Алексея Навального в Челябинске

Правоохранительные органы в субботу утром задержали двух активистов штаба оппозиционера Алексея Навального в Челябинске, сообщил координатор штаба Борис Золотаревский в Facebook.

"В восемь утра они (полицейские) задержали нашего несовершеннолетнего волонтера, который не был в числе организаторов и близко, по понятным причинам. Также только что задержали Александра Беляева возле дома. Предлог - кража", - написал Б.Золотаревский.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области агентству "Интерфакс-Урал" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. "У нас пока таких данных нет", - сказал представитель пресс-службы.

Власти Челябинска не дали разрешение сторонникам А.Навального на проведение мероприятия в центре города 5 мая, сообщал ранее агентству "Интерфакс-Урал" Б.Золотаревский. "Мы подали уведомление в администрацию города о проведении шествия и митинга в рамках всероссийской акции, но нам отказали. При этом нам не предоставили альтернативного места и времени. В ответе говорится, что все площадки для проведения массовых мероприятий днем 5 мая заняты, и предложили нам выбрать другую дату и место", - пояснил Б.Золотаревский, который вместе с тем считает проведение мероприятия законным.